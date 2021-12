Inesperada interna en el Chelsea: Lukaku cargó contra el técnico y aseguró que quiere volver al Inter

Lukaku llegó al Chelsea para conseguir la Champions League y ahora es suplente (Reuters)

Luego de haber conquistado la Serie A con el Inter de Milan en la temporada 2020/21 Romelu Lukaku regresó al Chelsea para tener su revancha, después de haber tenido un breve y olvidable paso una década atrás. Su fichaje fue uno de los más rutilantes del mercado, aunque se vio opacado por la llegada de Lionel Messi al PSG y el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United. Sin embargo, a seis meses de esa transferencia, el belga reconoció que no es feliz en el cuadro inglés.

“Físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en Chelsea. (Thomas) Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional”, sostuvo en una entrevista a Sky Sport. Es que el delantero de 28 años ha sido sentado en el banco de los suplentes en la mayoría de los últimos partidos, pese a ser uno de los mejores en su puesto. ”Soy un trabajador y no me voy a rendir”.

Además, el belga se mostró arrepentido de la manera en la que se marchó del Inter de Milan: “No debió ocurrir de esa forma y lo siento por los aficionados. No era el momento. Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí”. En este punto, prosiguió: ”Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía esté al máximo nivel”.

Thomas Tuchel tendrá que trabajar para solucionar los conflictos internos (Reuters)

Lukaku asumió la responsabilidad por haberse marchado de un día para el otro del club sin hacer ningún anuncio: “Debió ser distinta (su salida). Son cosas que se quedarán para siempre. Quiero pedir perdón a los aficionados.

Desde su regreso, el artillero que supo destacarse en el Everton marcó 7 goles en 18 presentaciones y sufrió algunas lesiones que lo alejaron de los terrenos de juego. El belga surgido del Anderlecht venía de brillar en el Inter, donde estuvo dos temporadas, marcó 64 tantos y ganó un Scudetto.

El Chelsea marcha segundo en la Premier League con 42 puntos, ocho menos que el líder, Manchester City. El gran duelo que tendrá que afrontar el conjunto de Tuchel, golpeado desde hace algunas semanas por un brote de coronavirus en su plantel, será ante el Lille por los octavos de final de la Champions League. El 22 de febrero recibirá al campeón de la Ligue 1 en Stamford Bridge y luego, el 16 de marzo, viajará a Francia para la revancha.

SEGUIR LEYENDO: