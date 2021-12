Los homofóbicos comentarios de un luchador de UFC que generaron repudio en las redes

Sean Strickland tiene un récord de 24 victorias y solamente tres derrotas como profesional (Getty Images)

El luchador Sean Strickland vuelve a estar en el centro de la polémica después de haber realizado una serie de comentarios en las redes sociales relacionados con la homosexualidad. El estadounidense ya había despertado cierta controversia al hablar de sus años de juventud cuando se definía orgullosamente como neonazi y en esta ocasión generó una ola de repudio por un comentario que, según explicó después, se trataba de una broma.

Es que el peleador de 30 años suele estar muy activo en las redes sociales, en donde intercambia constantemente mensajes con sus seguidores. Fue en la plataforma Twitter en donde uno de sus fans le consultó que haría si uno de sus hijos admitiera ser homosexual. “Si tuviese un hijo gay, sentiría que fallé como padre al crear semejante debilidad.... Si tuviese una hija zorra, pensaría que ella solo quiere ser como su padre”.

De inmediato su publicación de plagó de comentarios criticando sus dichos, e incluso algunos de sus fanáticos le recomendó que lo borre, pero él sostuvo que no tiene nada en contra de los homosexuales. Minutos después, publicó otro tuit intentando enmendar su error, pero su explicación fue aún peor: “Escuchen, los hombres homosexuales son geniales, los apoyo a ellos ya sus elecciones. ¡Libertad! Los chicos gay lo han hecho. La mayoría de los homosexuales que conozco están siempre felices. Todos simplemente pasan el rato con amigos todo el día y tienen sexo... nosotros, los hombres heterosexuales, estamos jodido... tenemos que hacer un trabajo serio para echar un polvo. No es justo”.

Los tuits de Strickland

Al ver la trascendencia que tuvo su comentario, Strickland volvió a escribir este lunes: “He recibido algo de odio por esa broma sobre el hijo gay. Ustedes los machos beta necesitan calmarse, esta no es su universidad”.

Esta no es la primera vez que el luchador es noticia por sus declaraciones, sin ir más lejos, en octubre había tenido un diálogo con el sitio The MMA Hour, en el que habló sobre su juventud y adolescencia: “Pasé por una extraña faceta neonazi y supremacista blanca cuando era más joven y me echaron de la escuela por crímenes de odio. Siempre estaba enfadado y tenía muchas influencias jodidas en mi vida, así que me sentía bien odiando algo. Caminaba por la calle con un cuchillo o una piedra con la esperanza matar a alguien”.

Strickland explicó que fue su abuelo quien de pequeño le hablaba sobre sobre la supremacía aria y, en aquel tiempo, absorbía esas lecciones y las replicaba en su vida diaria, sin entender demasiado sobre el tema: “Estás en séptimo grado hablando de los nazis y ni siquiera sabes qué diablos significa eso. Pero lo escuchas de alguien a quien admiras y esa identidad me consumió. Luego te das cuenta de que cuando eres racista no avanzas en la vida”.

El peleador de 30 años contó en ese momento que se siente poderoso como peleador de UFC y disfruta de eso, aunque intenta salir poco de su hogar para evitar iniciar una pelea: “Me gusta cuando salgo de casa con la posibilidad de pensar que tal vez podría matar a alguien, me gusta. Una vez que termine con MMA, probablemente trabajaré en volver a cablear mi cerebro, tal vez encuentre más valor a la vida humana. Quizás tratando de conectar más con la gente, pero ahora mismo me gusta, joder, lo disfruto”.

El norteamericano se unió a UFC en 2014 cuando venció a Bubba McDaniel por sumisión. En su carrera acumula 24 victorias y solamente tres derrotas, una por decisión unánime ante el argentino Santiago Ponzinibbio en febrero de 2015. Su última presentación fue victoria en las tarjetas ante Uriah Hall en un evento celebrado en Las Vegas en el cual él fue parte de la pelea estelar.

