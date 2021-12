Helmut Marko elogió a Checo Pérez en Red Bull: “Fue la decisión correcta”

Sergio Pérez hizo historia al ser el primer mexicano en conseguir un podio en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de México. (Foto: Antonin Vincent/EFE)

La temporada 2021 de la Fórmula 1 cerró de la mejor manera para la escudería de Red Bull Racing. Quedaron en el segundo lugar de constructores y se llevaron el primer lugar de pilotos de la mano de Max Verstappen, al mismo tiempo, el mexicano Sergio Checo Pérez culminó su primer año con el equipo. Con este cierre de temporada, Helmut Marko, ex piloto y actual asesor de Red Bull, analizó lo realizado y elogió de gran manera al piloto mexicano.

El análisis de Marko se basó en la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, circuito en el que culminó la competencia y Verstappen se coronó en la última vuelta al rebasar a Lewis Hamilton. Cuando el asesor habló de Sergio, aseguró que estaba haciendo carreras al mismo nivel que su compañero Max. “Checo Pérez ha mostrado que tiene una experiencia increíble y ha conducido muchas carreras al ritmo de Max; debido a malas posiciones de salida, eso no entró en juego”, comentó.

“Elegir a Checo fue la decisión correcta”, recalcó Helmut

Asimismo, recordó que en un principio la escudería tenía que decidir entre Sergio Pérez y Nico Hülkenberg para decidir al segundo corredor. En su análisis, Marko dijo que era muy difícil compararlos porque no pudieron conducir el mismo auto, pero esto no significa que el trabajo de Sergio no haya sido altamente destacado. “Ha demostrado tener una gran experiencia”, aseguró el asesor en relación a Checo.

Checo Pérez terminó como el cuarto mejor piloto de la temporada 2021 de la Fórmula 1. (Foto: NOUSHAD THEKKAYIL/EFE)

Sin embargo, tampoco se volvió loco con los elogios al tapatío, también comentó los puntos a mejorar del corredor. “Sergio tuvo sus altibajos. De cierto modo, uno de sus puntos débiles fue en la clasificación. Cuando sales octavo, noveno, etc., tardas demasiado en poder estar en posición para apoyar a Max estratégicamente. Quiero decir, para entrar en las ventanas del auto de seguridad y cosas así”, aseguró.

Al mismo tiempo, reconoció a Checo como un escudero excelso para acompañar a Verstappen y apoyar en cada oportunidad para que este último logrará una mejor posición en la carrera. “En Abu Dhabi hizo un papel óptimo y también contribuyó mucho a que Max pudiera conseguir esa victoria. Recuerdo una situación similar en Turquía, donde también se cruzó con Hamilton. Y donde también le costó a Lewis un tiempo relativamente largo pasar a Pérez”

Cabe destacar que, a pesar de los problemas que tenía Sergio Pérez en la clasificación, este logró terminar la temporada como el cuarto mejor corredor de la Fórmula 1. El mexicano acabó por detrás de Max Verstappen, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Igualmente, logró acumular un total de 190 puntos en total por todas sus carreras.

Max Verstappen se convirtió en uno de los campeones más jóvenes de la Fórmula 1 con apenas 24 años. (Foto: José Méndez/EFE)

También hay que recordar que el mexicano hizo historia en el Gran Premio de Azerbaiyán, al terminar en el primer lugar de la carrera. De igual manera, Checo Pérez logró meterse al podio en Francia, Turquía, Estados Unidos y México (los últimos tres de manera consecutiva, consiguiendo una cantidad importante de puntos para subir en la tabla general.

De igual manera, el tapatío marcó una temporada inolvidable al ser el primer mexicano en subirse al podio de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de México. En aquella competición, terminó en el tercer lugar de la competencia, por detrás de su compañero Verstappen y de su rival Hamilton.

De esta manera, Helmut se unió a la lista de personalidades que han elogiado a Checo Pérez por su desempeño en la temporada 2021. Primero fue su compañero, quién lo catalogó como “una leyenda” por lo que hizo en la pista, después fue su jefe de escudería y después le han llovido elogios por doquier.

SEGUIR LEYENDO: