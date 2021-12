Dennis Rodman protagonizó un incidente en pleno vuelo

Dennis Rodman tiene 60 años y fue una figura de los Chicago Bulls de la NBA (@dennisrodman)

Esta semana el excéntrico Dennis Rodman volvió a ser noticia por un hecho extradeportivo que tuvo lugar en un vuelo de Los Ángeles, California a Fort Lauderdale, Florida. Según reportaron varios medios locales, el ex jugador de baloncesto no respetó el protocolo establecido para los pasajeros en el avión que buscan evitar los contagios de coronavirus.

La ex estrella de los Chicago Bulls abordó un vuelo de la aerolínea JetBlue y, al igual que el resto de los pasajeros y tripulantes, debía utilizar el cubrebocas durante todo el viaje. Sin embargo, en varias ocasiones las azafatas y el personal tuvo que pedirle que se lo colocara, según indició un testigo al portal de noticias estadounidense TMZ.

“Estaba en primera clase... y le pidieron en cuatro ocasiones diferentes que se cubriera la boca y la nariz con la mascarilla”, contó el testigo quien aseguró que cada vez que cuando se lo podían se colocaba el tapabocas correctamente, pero cuando el personal se alejaba, volvía a quitárselo.

Luego del aterrizaje un grupo de agentes del condado de Broward mantuvo una breve reunión con Rodman por su comportamiento. Al parecer la charla fue amena y el ex deportista de 60 años aceptó cooperar en todo momento por lo que no se le abrirá ninguna investigación, siempre y cuando no vuelva a comportarse de esa manera. “Rodman llevaba un cubrebocas, pero lo bajaba por un rato en diferentes momentos mientras el avión estaba en el aire”, explicó un portavoz de la Oficina del Alguacil del condado de Broward en declaraciones publicadas por el Miami Herald. “El personal dijo que le pedían que lo volviera a subir y él lo hacía, pero después lo bajaba de nuevo durante todo el viaje y decía que tenía problemas para respirar”.

El personal del avión le pidió en varias oportunidades a Dennis Rodman que se colocara la mascarilla (Shutterstock)

Estados Unidos, al igual que varios países de Sudamérica y Europa, está sufriendo un rebrote de casos producto de la nueva variante de coronavirus Ómicron, que representó el 73% de las nuevas infecciones en el país norteamericano la semana pasada. Las cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus silgas en inglés) mostraron casi un aumento de seis veces en la proporción de infecciones de Ómicron en solo una semana.

En este contexto, y en el marco de una fecha de festividades y reuniones, han aumentado los controles en los vuelos. Allí, los pasajeros están obligados a cumplir con el protocolo acordado por las aerolíneas. Este jueves 23 de diciembre, EEUU registró 46.632 casos nuevos de enfermos y 485 muertos.

