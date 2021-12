Fuerte crítica de un ex jugador de NBA: “LeBron James y Stephen Curry estropearon el baloncesto”

Iman Shumpert fue campeón de la NBA de los Cleveland Cavaliers con LeBron James (Getty Images)

Iman Shumpert fue noticia en noviembre de este año al coronarse campeón del reconocido show de TV estadounidense Dancing with the Stars, programa que reúne a grandes bailarines con figuras reconocidas del deporte y el espectáculo. El hombre que ganó un título de la NBA con los Cleveland Cavaliers en 2016 está sin equipo desde la pasada campaña cuando sólo disputó dos partidos con los Brooklyn Nets. Esta semana fue el invitado especial en el podcast The Bootleg Kev Show en donde fue lapidario con dos de los mejores basquetbolistas de la última década.

El norteamericano de 31 años cargó en especial contra su ex compañero, LeBron James, con quien fue campeón de la liga, a quien primero atacó por haberse marchado de la franquicia de Cleveland en 2010: “El que arruinó el baloncesto no fue Kevin Durant con su fichaje por los Warriors, fue LeBron James antes. F ue LeBron cuando se fue a jugar a Miami Heat. Y lo sabe, Bron sabe que arruinó el baloncesto. Personalmente, yo amaba la NBA por la lealtad que había, la fidelidad que pensaba que seguía existiendo. Pero LeBron, básicamente, acabó con eso, rompió ese código. No era lo que se suponía que tenía que hacer”.

Aquella salida de The King generó un revuelo en Estados Unidos ya que se entendió como una traición suya hacia un equipo del cuál era ídolo por haberse marchado a uno en el que tenía muchas más probabilidades de coronarse campeón, tal y como lo hizo en dos ocasiones (2012 y 2013). Tiempo después, en 2014, regresó a los Cavaliers y en 2016 pudo conquistar el primer anillo de la historia de la franquicia para volver a ganarse el amor de su público en Cleveland.

Iman Shumpert tuvo un breve paso por Brooklyn Nets (USA TODAY Sports)

Pero esto no fue lo único que molestó a Shumpert. Al escolta le molesta que LeBron exagere las faltas para conseguir que los jueces las piten: “Lo peor con él era eso, le preguntábamos que por qué hacía tanto flopping. Y nos dijo esto, literalmente: ‘Si otros sacan los tiros libres que sacan, yo tengo que hacerlo también. Me pegan mucho, y tengo que vendérselo a los árbitros porque soy tan fuerte que si no lo hago parece que no ha pasado nada. Si no hago eso, nadie se entera de las faltas que me hacen’”.

Shumpert fue integrante del equipo de los Cavaliers que venció en la gran final de la temporada 2015/16 a Golden State Warriors, la franquicia en la que brillaba Stephen Curry, máximo anotador de triples de la historia de la NBA. Justamente, esa habilidad para los tiros lejanos de su oponente, también desató su furia: “Teníamos dos estilos de baloncesto muy diferentes. Y sabíamos que el que pudiera imponer el suyo iba a marcar la tendencia en todo el baloncesto. Que la gente imitaría al que saliera vencedor de nuestros duelos. Sabíamos que los niños iban a querer jugar al poste, tirar en fade away... o se iban a dedicar a tirar de lejos, a creer que está bien esa mierda de tirar desde casi el centro de la pista”.

La conclusión del escolta entonces fue tajante: “Ellos (los Warriors) dicen que cambiaron el baloncesto, para mí lo estropearon. Al menos el baloncesto que a mí me gusta”.

