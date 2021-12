Cómo reaccionó David Medrano cuando Martinoli lo obligó a narrar el campeonato de Atlas (Fotos: @cmartinolimx / IG - @medranoazteca / Twitter)

Concluyó el torneo Grita México 2021 y el Atlas se proclamó en campeón del fútbol mexicano por primera vez en 70 años, un hecho que marcó a toda una generación de seguidores rojinegros por tratarse del primer campeonato para el grueso de aficionados.

La espera provocó un mar de reacciones y momentos esperados entre los fanáticos más populares y consagrados, en especial los que predominan en los medios de comunicación, donde personajes como el Perro Bermúdez y David Medrano, atlistas de corazón, se ganaron el cariño de varios televidentes con sus reacciones.

En el caso particular del reportero de TV Azteca, los espectadores que vivieron el partido desde su transmisión vivieron un hecho insólito, pues Medrano se encargó de narrar el último penal del Atlas de manera inesperada, mismo que fue cobrado por Julio Furch y que sirvió para consumar el anhelado título de liga.

David Medrano estuvo presente para destapar la famosa botella de los Rojinegros (Foto: Twitter/@davidmedranofelix)

Christian Martinoli fue quien le cedió los micrófonos de manera completamente inesperada, pues aunque en la previa se habló de una posible narración desde el corazón rojinegro de Medrano, en ningún momento se planeó que hiciera la crónica del penal durante la transmisión en vivo.

Ante este hecho, el reportero de cancha dio sus declaraciones al respecto y afirmó que Martinoli “lo aventó al ruedo” de la nada y ya no pudo decir que no, pues estaba en plena emisión y ya no había forma de echarse para atrás.

“Lo que Martinoli había planeado y me comentó es que si Atlas iba ganando, a falta de unos 10 o 15 segundos para el silbatazo me iba a soltar el micrófono para gritar ‘Atlas es campeón’. Ese era el acuerdo de ambos, pero jamás hablamos de que yo narrara un gol porque no soy narrador”, afirmó Medrano para el canal de YouTube de Luis García.

Christian Martinoli y David Medrano han coincidido en TV azteca desde sus primeros años en la empresa (Foto: Twitter/@W1CHO)

“Cuando llega la situación de los penales, yo pensé que Christian narraba el penal de Furch y si lo metía ya me daba el micrófono para el grito que dijimos, pero ni madres cabrón, que me lo suelta y yo en vivo no podía decir que no”.

Esas fueron las palabras textuales de David Medrano sobre el insólito momento en el que tuvo que narrar un gol ante millones de espectadores, quienes tenían la opción de verlo, tanto por TV Azteca como por Televisa.

“Lo único que pudo hacer fue narrar lo que vi y sentí, gritarlo con el corazón y es un momento culminante para mí, ya nada será igual aunque Atlas gane más campeonatos”, afirmó el periodista, quien tuvo que esperar toda su vida para ver a su equipo campeón del fútbol mexicano y que estuvo enmarcado por su histórica narración.

El Atlas consiguió su segundo título de Liga MX 70 años después (Foto: Cuartoscuro)

Esta reacción fue una de las miles que sacudieron a México por el trascendente momento, pues se trataba de una de las rachas más largas en la historia del fútbol entre dos títulos de liga, por lo que las redes sociales se inundaron de fotografías y videos de otros aficionados que vibraron a la par del periodista.

Mientras Medrano narraba para la televisora del Ajusco, Enrique Bermúdez se encargaba de darle una emoción similar a su crónica para Televisa, en una transmisión que estuvo plasmada de elementos atlistas, pues lo acompañaron Hugo Salcedo y Pedro Antonio Flores, otros dos periodistas caracterizados por su fervor por La Academia.

Así fue como la televisión deportiva mexicana se encargó de rendir homenaje a toda la afición del Atlas mediante los micrófonos, quienes vivieron el momento con la voz de otros fanáticos que compartieron su emoción.

