Quién es el aficionado que vio campeón a Atlas en 1951

La espera puede estar a punto de terminar y la afición de los Rojinegros del Atlas puede estar cerca de vivir un momento histórico. Los Zorros están a 90 minutos de de alzar un titulo del futbol mexicano por primera vez en 70 años.

Hoy en día pocos aficionados tapatíos pueden presumir de haber visto el último campeonato de La Academia, pero los que quedan han premunido con orgullo sus apego hacia los colores rojo y negro. Tal es el caso de don Tony Díaz, peluquero que pudo ver en su infancia a los jugadores atlistas convertirse en monarcas del país, y actualmente ansía volver a celebrar una alegría parecida.

A través de un reportaje especial de ESPN se pudo dar a conocer la afición de Antonio por los Zorros. Él tenia ocho años en aquel lejano 1951 cuando la liga mexicana vio alzarse como el campeón reinante al conjunto de Jalisco. Hoy en día ejerce orgullosamente su profesión como peluquero en el barrio de Santa Tere en Guadalajara.

Su lugar de trabajo puede verse repleto de de fotografías de Atlas y colores fuertemente influenciados por los Zorros.

“Yo tenía ocho años cuando aquel campeonato, teníamos un vicio de jugar fútbol en la calle y siempre portaba mi camiseta Rojinegra, en la escuela también la portaba y me decían: ‘la margara’ porque siempre traía esa camiseta conmigo, fue un obsequió de mi hermano, quien me enseñó de peluquería y quien me enseñó a querer al Atlas”, expresó Don Tony para miembros de ESPN.

El peluquero revivió algunas anécdotas de su niñez y cómo vivía en aquellas épocas su afición por los Rojinegros. Además, recordó algunos detalles de la rivalidad que históricamente ha existido entre Atlas y las Chivas Rayadas de Guadalajara.

“Cuando íbamos al fútbol nos metemos a la porra del Atlas, las porras eran distintas, ahora son golpes y mentadas, antes se animaba al equipo con el ‘Chiquitibum a la bim bom ba’ sin insultos ni nada, y las únicas ocasiones que eso sucedía eran en los Clásicos Tapatíos y todo por culpa del Jaime ‘El Tubo’ Gómez, que era anti Atlas”, comentó.

De acuerdo a lo explicado por Don Tony, su amor por los Zorros nació gracias a la espectacular forma de jugar que tenia el equipo cuando él era niño. Según sus palabras, la escuadra tapatía de esos años mostrada futbol ofensivo cada fin de semana. A pesar de que con el paso del tiempo los éxitos fueron escaseando cada vez más, su afición nunca decreció y se mantuvo en el barco a pesar de las adversidades.

“El título lo tiene que ganar, porque el público y los aficionados del Atlas, merecen un campeonato y sobre todo respeto, porque siempre la gente del Atlas es la burla de todos, de los aficionados de Chivas y de todo mundo, entonces creo que se merece el respeto con un campeonato”, enfatizó el fiel seguidor atlista.

El equipo actualmente dirigido por Diego Cocca deberá remontar un marcador adverso de 3-2 que dejó el partido ida de la final disputado en el Nou Camp de León. Los futbolistas contarán con todo el apoyo de sus fanáticos que abarrotaran el Estadio Jalisco, el cual está listo para presenciar lo que posiblemente sea uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna dentro de la Liga Mx.

“Va a contar mucho la gente que va a ir, para que no haya tiempos extras ni penaltis, y para celebrar aquí nos vamos a echar una cenita”, finalizó Don Tony.





