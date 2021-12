Verstappen confesó que tuvo un problema físico en la última vuelta de Abu Dhabi y habló del futuro de Hamilton

Max Verstappen celebró su primer título tras ganar el Gran Premio de Abu Dhabi (EFE/Ali Haider)

La definición que protagonizaron Max Verstappen y Lewis Hamilton quedará como una de las más atrapantes en la historia de la Fórmula 1. A pesar de que el neerlandés estuvo en ventaja durante gran parte de la temporada, el siete veces campeón de la categoría se las arregló para ganar tres carreras seguidas en la parte final del calendario que le permitió llegar a la última prueba igualados en puntos en el campeonato de pilotos.

En el Gran Premio de Abu Dhabi, los referentes de Red Bull y Mercedes nos ofrecieron una vuelta final épica que terminó con Max como ganador de la competencia y del primer título en su carrera. A 10 días de lo sucedido en Medio Oriente, y en el medio de los rumores de un posible retiro de Lewis de la F1, Verstappen se refirió a la dramática definición y contó que tuvo un inconveniente físico.

“Me dio un calambre en la pierna en la última vuelta. Eso no fue genial. Cuando aceleré a fondo, me dolió. Pero no importa, era la última carrera de la temporada”, dijo el joven de 24 años que llegó a la categoría en 2015 en el programa Sport and Talk, de ServusTV, en una entrevista junto con Helmut Marko, el asesor de su escudería.

Hay que recordar que Hamilton tenía la carrera en sus manos cuando el francés Nicholas Latifi, a bordo de su Alpine, perdió el control del auto y se estrelló en una de las curvas del circuito Yas Marina, lo que generó el ingreso del auto de seguridad.

“Con el título hay más tranquilidad. Mi sueño siempre ha sido ganar el Mundial una vez. Todo lo que venga ahora es un añadido. Pero en la primera carrera quiero volver a ganar”, agregó Verstappen, que se aprovechó de la decisión de la Dirección de Carrera a cargó de Michael Masi, que alineó a su Red Bull con el Mercedes del británico para la última vuelta.

Hamilton y Verstappen batallaron durante toda la temporada (EFE)

Una vez que pasó el revuelo de la definición, una de las caras fuertes del equipo alemán que perdió el campeonato fue contundente al hablar sobre cómo afectó a Hamilton todo lo sucedido. “Lewis nunca superará el dolor y la angustia que le causaron en la última carrera. Como piloto, verá en su corazón que debe continuar porque está en la cima de su estado de forma, pero tendrá que superar el dolor, puesto que es un hombre con fuertes valores”, fue lo que dijo Toto Wolff.

A partir de los dichos del director de Mercedes, se encendieron las alarmas en el Gran Circo sobre el futuro del siete veces campeón y su posible retiro. ¿Qué piensa Verstappen? “Lo normal es que vuelva. Sus palabras después de la carrera fueron muy emocionales. Cuento con él para 2022″, confesó Max.

La lucha por el título entre ambos tuvo momentos incandescentes en la pista a lo largo de la temporada. Situaciones como las que sucedieron en Silverstone, o el toque en el circuito de Monza que terminó con el Red Bull montado sobre el Mercedes fueron algunos de los puntos más destacados de su rivalidad.

“Al final, estuvo bien. Por supuesto que hemos tenido nuestros momentos y tal vez estábamos enfadados el uno con el otro. Pero también tuvimos buenos duelos y maniobras de adelantamiento. Así que el respeto sigue ahí”, dijo Verstappen sobre la relación con Hamilton.

Además de explicar que todavía no probó la versión 2022 del monoplaza con el que correrá la próxima temporada, el flamante campeón mundial dejó un especial mensaje para Checo Pérez, su compañero de equipo. “Al final, decidió la carrera para nosotros porque Mercedes no pudo parar en boxes en ese momento. Sin Checo no me hubiera convertido en campeón del mundo”, concluyó.

El piloto de Red Bull celebró su primer campeonato de pilotos en la F1 (Reuters)

