Cuando ESPN estuvo a punto de suspender a Faitelson

En la televisión deportiva los panelistas y comentaristas han protagonizado diferentes episodios polémicos por defender ideales deportivos o figuras de algún club. Uno de los más reconocidos es David Faitelson. El emblemático conductor de ESPN se forjó la apariencia de ser el comentarista más incendiario de los programas en los que colabora.

Sin embargo, hubo una ocasión en la que los directivos de la cadena televisiva intentaron sancionar a Faitelson por la escena que protagonizó con Francisco Gabriel de Anda. Todo se remonta al año 2019, después de que la Selección Mexicana perdiera ante Argentina en un juego amistoso.

Para el programa de Fútbol Picante, Faitelson lanzó un comentario que incomodó a Paco Gabriel de Anda y se enfrascaron en una discusión que pasó los límites personales. Toda la pelea quedó grabada y posteriormente se viralizó en internet.

Un año después del incidente, Faitelson reveló lo que pasó en ESPN y las consecuencias que pudieron tener ambos comentaristas deportivos. En entrevista con Javier Alarcón para su programa de YouTube Entre Camaradas, Faitelson ventiló algunos detalles de aquella discusión.

La discusión superó los foros de ESPN pues la molestia de Paco Gabriel no acabó cuando terminó la emisión de Fútbol Picante y lo llevó a términos de su vida personal. Así que la producción tuvo que tomar acciones al respecto.

De acuerdo con el propio testimonio de Faitelson, ESPN amenazó con suspenderlo por provocar a Paco de Anda. Ambos se irían suspendidos de la programación de Fútbol Picante con el objetivo de disipar la fricción entre ambos panelistas deportivos. Sin embargo la idea no resultó ser del agrado de David y replicó la decisión.

Aclaró que si el canal lo suspendía por su controversial personalidad, él presentaría se renuncia a ESPN, así lo confesó a Javier Alarcón:

“El tema de Paco Gabriel de Anda se fue tanto de las manos que en un momento la empresa dijo: ‘Los vamos a suspender a los dos’. Yo nunca he tenido una suspensión en mi vida en ningún trabajo. Entonces yo dije: ‘Señores, el día que a mí me suspendan me voy’”

La televisora deportiva no se animó a castigar a Faitelson así que dejó dicho encontronazo en el olvido y se evitó generar mayor escándalo. Incluso los protagonistas de la pelea salieron en el programa para pedir disculpas a la audiencia y dejar de lado la discusión.

David aclaró por qué no aceptó la suspensión y hubiera preferido marcharse en ese momento pese a ser una de las figuras de ESPN México. La sanción que pensó el canal, Faitelson la tomó como una ofensa.

“Para mí era más ofensa todavía que me suspendieran a lo que me pudieran haber dicho en la televisión, era realmente un castigo todavía más profundo para mí”

Por otra parte, confesó que pasó los límites de su controversial actitud en televisión y lamentó haber dicho que Paco Gabriel de Anda estaba “borracho” por no sostener lo que dijo en ediciones anteriores del programa.

“Tuve un enfrentamiento con Paco Gabriel de Anda, duro, difícil porque yo siento que el no alcanza a entender que lo que se dice en el estudio, ahí se queda en el estudio. Y cuando salgamos del estudio ya es completamente diferente, no lo entiende así. Quizá yo también me pasé demasiado”, recordó el conductor de Fútbol Picante.

La discusión entre Faitelson y Francisco fue porque el ex futbolista no sostuvo el argumento que compartió días anteriores al juego entre México y Argentina, así que David afirmó que estaba “borracho como su hermano”, comentario que no cayó bien en Paco Gabriel.

