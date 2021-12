Cuáles son los planes de Luis Romo para 2022

Romo quiere llegar a Qatar 2022 y dar el salto a Europa (Foto: Twitter/@LigaBBVAMX)

Con la llegada de un nuevo torneo y un nuevo año, las expectativas y planes parecen más estimulantes. Para Luis Romo es claro qué es lo que quiere de cara a los siguientes momentos de su carrera futbolística, sin embargo, para cumplirlos primero deberá retomar el mejor nivel que no pudo demostrar con Cruz Azul en la campaña recién finalizada.

Romo es uno de los jugadores más importantes en su equipo, y uno de los elementos que mayor proyección mantiene en la Selección Mexicana. Ahora, dio a conocer qué es lo que pretende a nivel de clubes y con el combinado nacional: primero, pretende consolidarse con Cruz Azul para poder llegar de la mejor forma a Qatar 2022, pues reconoció que el Tri no dejó una buena versión en el último tramo de 2021.

“Primero que nada Cruz Azul, después selección y el Mundial. El Mundial es lo más importante, meternos a ese Mundial, a empezar alejar las dudas, despejarlas, porque cerramos el año de una manera un poco complicada y tenemos que reivindicar también a la selección y conseguir lo antes posible el pase al Mundial”, destacó en entrevista para TUDN.

Luis Romo no ha podido consolidarse como un "inamovible" de Gerardo Martino (Foto: Trevor Ruszkowski/Reuters)

Durante la misma entrevista, el volante celeste mencionó cuáles son sus aspiraciones y sueños, y dentro de ellos, la permanencia con la Máquina no parece uno de ellos.

El nacido en Sinaloa fue contundente sobre sus intenciones de dar el salto a Europa, afirmó que hará todo lo que sea posible por alcanzarlo ya que de no hacerlo estaría renunciando a sí mismo; además, dejó un mensaje a la afición en el que aclara que desear salir al viejo continente no represente que no esté feliz en su actual equipo.

“Voy a hacer todo lo posible por ir a Europa, todo lo que esté en mis manos y sea lo que sea que implique lo voy a hacer porque es mi sueño y si yo renuncio a mi sueño me estaría traicionando a mí mismo, entonces voy a hacer todo por salir, pero a Europa, a eso me refiero porque luego la gente piensa que no está feliz donde estás”, dijo para TUDN.

Luis Romo aseguró que sus intenciones no serían las de irse gratis (Foto: Miguel Sierra/EFE)

La salida de Orbelín Pineda del cuadro celeste con rumbo al Celta de Vigo no dejó con un muy buen sabor de boca a los cruzazulinos, y no precisamente por su rendimiento, pues de la mano de él como una de las figuras, alcanzaron el título apenas el semestre pasado. La molestia más bien se encaminó a que no le dejó ganancias al equipo a pesar de la inversión que se hizo por él cuando lo trajeron de Chivas (aprox. USD 12 millones).

Por ello, Romo aclaró que él no quiere que pase la misma situación (irse libre), así como que tiene que recuperar el brillante nivel de hace algunos meses, porque de no ser así, no podrá jugar en Europa, al menos así lo consideró el jugador de 26 años.

Por el momento, el volante se encuentra haciendo los trabajos de preparación con Cruz Azul en las playas del caribe mexicano. Él es una de las piezas fundamentales en el esquema de Juan Reynoso, y ante la salida de Yoshimar Yotún deberá ser uno de los líderes en el sector medio de cara al Clausura 2022. La escuadra cementera cuenta con el refuerzo “bomba” de Christian Tabó, quien llega procedente de Puebla; el primer compromiso que deberán cumplir será el juego contra Xolos de Tijuana, los pupilos del peruano lo recibirán en el Estadio Azteca el siguiente sábado 8 de enero.

