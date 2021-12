Hamilton faltó a la fiesta de fin de año tras la polémica, rompió una regla de la Fórmula 1 y tensó más el clima

Max Verstappen fue condecorado por su campeonato de Fórmula 1 (Foto: AFP)

Toto Wolff ya había advertido lo que iba a suceder, pero el impacto no deja de ser contundente. Lewis Hamilton faltó a la clásica fiesta de fin de año de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y tensó más el ambiente de la Fórmula 1 que convive con sus horas más controversiales tras la definición del título en la última vuelta del GP de Abu Dhabi que coronó a Max Verstappen.

“Ambos no estaremos allí. No estaré por mi lealtad a Lewis y por mi propia integridad personal”, aclaró Toto cuando le preguntaron si iban a estar en París para la gala. En su lugar fue el director técnico de Mercedes, James Allison, quien debió recibir los galardones por el título de Constructores en la F1 y la coronación en la Fórmula 1. De todos modos, el equipo tuvo otro gesto previo que crispó los ánimos: no envió ninguno de sus autos para las habituales fotos que se realizan en la previa.

“En cierto modo estoy intentando compartimentar la rabia por el resultado del campeonato de pilotos de F1 y, por otro lado, el orgullo y la alegría de haber conseguido algo sin precedentes y que hay que celebrar”, aseguró Wolff.

Lo llamativo del caso es que el reglamento de la Fórmula 1 establece claramente en su Artículo 6.6: “Los pilotos que terminen en primer, segundo y tercer lugar del Campeonato deberán estar presentes en la ceremonia anual de entrega de premios de la FIA”. Sin embargo, no queda claro el castigo existente ante un incumplimiento de esta legislación.

¿El otro detalle? Hamilton fue elegido como la Personalidad del Año y cuando se lo mencionó la presentadora debió utilizar un paso de comedia para llenar el incómodo vacío. “Lamentablemente, Sir Lewis Hamilton no pudo estar con nosotros esta noche. Está pasando demasiado tiempo con el príncipe Carlos”, dijo la conductora tratando de ponerle humor al tenso momento y en clara referencia a la distinción que recibió el piloto por parte de la Corona.

Todos los flashes se los robó obviamente Verstappen, quien arribó acompañado de su pareja brasileña Kelly Piquet. Pero también tuvieron un gran protagonismo el jefe de Red Bull Christian Horner y la ex Spice Girl Geri Halliwell, quienes no ocultaron toda la felicidad tras lo hecho por el equipo campeón.

Además dijeron presente Valtteri Bottas –hombre de Mercedes que en 2022 correrá para Alfa Romeo– y el argentino José María López, que fue uno de los testigos del homenaje que se realizó a Carlos Reutemann tras su fallecimiento este año.

Pechito recibió un reconocimiento en compañía de japonés Kamui Kobayashi y el inglés Mike Conway, con quienes ganó las 24 horas de Le Mans este año. “Este fue el mejor año de mi carrera deportiva y haber ganado Le Mans fue un momento muy especial”, declaró el argentino.

LAS FOTOS DE LA GALA

Christian Horner y su pareja Geri Halliwell (Foto: AP)

Kelly Piquet dialoga con el Jefe de Red Bull y su pareja en la gala (Foto: AFP)

Mike Conway, Jose María López y Kamui Kobayashi fueron distinguidos (Foto: AFP)

Max Verstappen y Kelly Piquet fueron dos de los grandes protagonistas del evento (Foto: AP)

Valtteri Bottas y su pareja Tiffany Cromwell (Foto: AFP)

