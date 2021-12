NFL reveló cuáles son los equipos más populares en México

La NFL dio a conocer la repartición internacional de sus equipos en territorio mexicano (Foto: Kirby Lee/ Reuters)

La National Football League (NFL), en su intento por fortalecer la liga compartió cómo se ha ampliado el legado de su torneo a través del territorio mexicano. Fue así que el programa “The International Home Marketing Area”, abrió sus fronteras para que equipos del futbol americano en los Estados Unidos fueran recibidos por México.

De ese modo, según fuentes de ESPN, directivos de la NFL aseguraron que equipos como Dallas Cowboys, los Broncos de Denver, los Arizona Cardinals; Houston Texans, San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, Pittsburgh Steelers y Las Vegas Raiders, tienen como asignación el territorio de México. Lo anterior se debe a que la afición más grande por detrás de la estadounidense es la mexicana.

La repartición territorial internacional no fue únicamente en México, también países como Canadá, Brasil, España, Inglaterra; Australia, China y Alemania aparecieron en el listado de la NFL. La nación que se acerca en cuanto a afición y repartición de escuadras fue el Reino Unido y los teutones. Ya que los británicos y los alemanes son la hinchada más grande por detrás de la mexicana.

NFL amplió su territorio al mundo con los equipos de su liga (Foto: Twitter/ NFL345)

La idea de “repatriar” clubes del futbol americano en distintas naciones se creó a raíz de prolongar el marketing y sumar aficionados por el resto del mundo. La NFL es una de las ligas más importantes en cuanto a promoción internacional se refiere. Por detrás de las transmisiones de la Copa del Mundo, el Super Bowl es el quinto evento deportivo más visto en el planeta. Por delante se encuentran los Juegos Olímpicos, Mundial de Futbol, Mundial de Rugby, Partido entre Real Madrid-Barcelona, Final de Champions League y el Super Bowl, según 888sport.

Por otro lado, Arturo Olivé, director general de la NFL en México, aseguró en el mes de septiembre que la afición mexicana es la más importante en cuanto al crecimiento de la liga americana. El dirigente añadió que existen 48 millones de personas aficionadas del deporte de Norteamérica.

“La NFL actualmente es la liga con el mayor crecimiento en popularidad en México, de acuerdo con un estudio que la liga llevó a cabo en una docena de países del mundo en México tenemos más de 48 millones de aficionados, de los cuales una tercera parte es decir 16 millones son considerados como aficionados ávidos, mismos que año con año crecen y consumen más NFL en el país”.

Aficionados NFL México durante un partido temporada en el Estadio Azteca (Foto: Cuartoscuro)

La sorpresa apareció cuando los New England Patriots no aparecieron como un conjunto repatriado a México en el “The International Home Marketing Area”. Ya que son uno de los equipos más populares del país. Lo anterior parecería una consecuencia de la salida de Tom Brady del equipo con rumbo hacia los Tampa Bay Buccaneers, lo cierto es que Alemania tiene ese galardón.

De ese modo, las escuadras más arraigadas en la nación azteca son: Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys, New England Patriots, Las Vegas Raiders, Green Bay Packers y Los Ángeles Chargers, según la NFL.

Quien fue pieza fundamental para conseguir seguidores de los Dallas Cowboys fue Isaac Alarcón. El liniero ofensivo nacido en Nuevo León, Monterrey, se ha mantenido presente en el equipo de reservas de los texanos. El jugador del Tec de Monterrey no logró llegar al roster oficial de 53 deportistas que se encuentran en la plantilla de los Vaqueros. Dak Prescott, comentó que Isaac El Grande, ha sido parte importante para los entrenamientos y sumó que el tackle es bien recibido entre sus compañeros por su buen humor.

