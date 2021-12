Diego Valdés, el primer refuerzo del América para el Clausura 2022

Llegó el primer refuerzo americanista (Foto: Twitter/@ClubAmérica)

El Apertura 2021 no terminó de la mejor forma para el conjunto del Club América ya que fueron eliminados por segunda vez consecutiva en los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX. Es por ello, que la directiva americanista encabezada por Santiago Baños se ha puesto en marcha para poder reforzar al equipo.

La tarde de este miércoles, mediante sus redes sociales, el Club América anunció la incorporación de Diego Valdés, quien llegó procedente de Santos Laguna. Valdés apenas se ha convertido en el primer refuerzo del equipo capitalino.

Dicha operación llegó después de varias semanas de negociaciones entre la institución guerrera y las águilas, además de algunos exámenes físicos.

Váldés, de 27 años de edad, llega al reforzar a los azulcremas después de dos años de estadía en el conjunto lagunero, tiempo en el que disputó un total de 101 encuentros bajo la casaca verdiblanca, y donde pudo colaborar con 21 goles y 18 asistencias.

Antes de que el chileno se convirtiera en el 10 de Santos, Valdés llegó a México para jugar con el cuadro de Monarcas Morelia. Con el cuadro michoacano llegó en 2016 y salió después del Apertura 2018. Con los Purépechas logró disputar 98 encuentros, 13 anotaciones y 14 pases para gol.

El mismo Diego Valdés, a través de su cuenta de Instagram, agradeció y reconoció a la escuadra de Santos por la oportunidad de haber formado parte de la institución y destacó que ahora le toca dar un paso muy grande, pero no olvidó dejar en claro que el equipo de Torreón le dio todo durante muchos años.

“Agradecido con la vida y cada uno de quien me ha apoyado en cada momento de mi carrera. Hoy me toca dar un paso grande, dejando a Club Santos, un equipo que por años me dio todo. Me dio la posibilidad de crecer como jugador y persona, donde con aciertos y errores fui aprendido y de donde me llevo solo palabras de agradecimiento”, señaló.

Del mismo modo, el nuevo futbolista del América agradeció a “compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes, cada uno de los trabajadores y, sobretodo, aficionados, no me queda nada más que agradecerles. También al Grupo Olergi por hacer de Santos un equipo grande”, finalizó el jugador andino.

El anuncio oficial del mediocampista sudamericano se dio apenas un día después de que la afición americanista arremetió en contra de la directiva del equipo y mostró su inconformidad a través de las redes sociales con el hashtag “#SinRefuerzosNoHayAbono”, y dicho hashtag se posicionó en entre las primeras tendencias de Twitter.

El debut oficial del atacante chileno con los colores azulcremas podría darse hasta el viernes 7 de enero del 2022 a las 21:00, cuando el América haga su presentación en contra del Puebla desde el Estadio Cuauhtémoc.

De acuerdo con el portal Transfermakt, Valdés mantenía un precio de USD 7 millones. Durante el Apertura 2021 disputó un total de 14 encuentros de la fase regular y anotó en tres ocasiones. El conjunto de Santos logró finalizar el torneo en la quinta posición general, lo cual le accedió jugar la fase de reclasificación en contra del Atlético de San Luis, reto que a la postre fue superado y lograron su boleto a la siguiente ronda.

Una vez instalados en la fase final del campeonato, Santos tuvo que enfrentar a Tigres en los cuartos de final. En la ida, el cuadro lagunero venció a los dirigidos por Miguel Herrera con un marcador de 2-1, pero en la vuelta, los felinos hicieron válida su calidad de locales y consiguieron su pase a las semifinales al derrotar por la mínima a los entonces dirigidos por Guillermo Almada.

