Cuáles son las fechas de los partidos más atractivos en la Liga MX para el Clausura 2022

Una vez finalizado el Grita México Apertura 2021 con Atlas como nuevo monarca del fútbol mexicano, la mira ya está puesta en el próximo torneo Clausura 2022. La Liga MX dio a conocer el calendario para el próximo semestre que inicia el 6 de enero con el encuentro entre Atlético de San Luis y los Tuzos de Pachuca.

Al igual que en los más recientes torneos, el campeonato constará de una fase regular de 17 jornadas (finalizan el 1º de mayo), un fase de repechaje (7 y 8 de mayo) y posteriormente la liguilla con los cuartos de final (11 y 12 la ida, 14 y 15 de mayo la vuelta), semifinales (18 y 19 de mayo la ida, 21 y 22 la vuelta) y final (26 y 29 de mayo). Habrá dos fechas dobles y el descenso también seguirá suspendido, por lo menos hasta 2023.

En el comienzo del calendario destaca el partido por la jornada 1 entre León y Atlas, pues revivirán de inmediato el duelo en el que se decidió al campeón del Grita México 2021. No obstante, al ser ambos los equipos que más alargaron su actividad este semestre, la liga reprogramó el encuentro para darles más tiempo de descanso. Será el 19 de enero cuando finalmente se lleve a cabo. Es entonces que el debut del monarca será hasta la fecha 2 ante San Luis.

Los Clásicos

El fútbol mexicano cuenta con cinco partidos que son mejor conocidos como “clásicos”. En ellos los equipos protagonistas cuentan con una rivalidad muy marcada que se formó a lo largo de la historia por disputar finales y títulos, y otros simplemente por compartir ciudad sede.

Atlas campeón. Foto Twitter @LigaBBVAMX

El primero en realizarse será el Clásico Capitalino. La noche del 26 de febrero, Pumas y América chocarán en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Auriazules y azulcremas se enfrentaron en los cuartos de final del Apertura 2021 con un saldo a favor de los universitarios.

El Clásico Nacional, juego con más historia dentro del balompié nacional, tendrá lugar el sábado 12 de marzo en el Estadio Akron. Un fin de semana más tarde, las Chivas visitarán la que fue por mucho tiempo su casa, el Estadio Jalisco, para enfrentar al Atlas en el Clásico Tapatío.

El Clásico Regio está programado para el 19 de marzo en la cancha del Universitario en una edición más del partido más pasional de los últimos años. Finalmente, el Clásico Joven se llevará a cabo en la última jornada previo a las fases finales del Clausura. América recibirá a Cruz Azul en el Azteca el 30 de abril.

Juegos destacados

Jornada 1: Santos vs Tigres

Jornada 3: América vs Atlas, Monterrey vs Cruz Azul y Pumas vs Tigres.

Jornada 5: Santos vs América y Chivas vs Tigres.

Jornada 7: Pumas vs América.

Jornada 8: Tigres vs Cruz Azul.

Jornada 9: Monterrey vs América y Chivas vs Santos.

Jornada 10: Cruz Azul vs Pumas y Chivas vs América.

Jornada 11: Tigres vs Monterrey y Atlas vs Chivas.

Jornada 14: Cruz Azul vs Chivas.

Jornada 16: Tigres vs América y Chivas vs Pumas.

Jornada 17: América vs Cruz Azul.

