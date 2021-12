Afición del América explotó contra la directiva y así se manifestaron en redes

Los americanistas mostraron su descontento en Twitter (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

La paciencia en América no es la más grande dentro del fútbol mexicano. El club capitalino es uno de los que más exigencias tiene a quien menos tolerancia se le da cuando las cosas no marchan bien. En esta ocasión, los aficionados americanistas se expresaron en redes sociales ante la falta de refuerzos de cara al siguiente torneo.

El día de hoy, el Club América había dado a conocer que ya era momento para que todos aquellos abonados (aficionados que cuentan con un lugar en el Estadio Azteca en los juegos de local) renovaran su suscripción para el Clausura 2022. Sin embargo, ese anunció molestó a la hinchada águila, la cual comenzó a manifestarse en redes sociales.

“Oye @ClubAmerica, lo que queremos ahorita, y lo más importante para el equipo, es una renovación de plantel. Queremos que se tomen acciones por el bien del club. #SinRefuerzosNoHayAbono”, escribió una cuenta americanista en Twitter.

La afición americanista tomó como medida el uso de un hashtag para mostrar su inconformidad (Foto: Twitter/@ElJefeAguila)

Otros rechazaron el correo que notificaba la renovación de los abonos (Foto: Captura Twitter)

La cuenta oficial del club azulcrema, ante tal molestia por parte de sus aficionados, decidió borrar la publicación que habían realizado. Cabe señalar que el 27 de noviembre, el equipo había lanzado un comunicado en el que afirmaban que tomarían tres semanas para evaluar el proyecto deportivo y devolverle la grandeza.

“La Directiva tomará las siguientes tres semanas para evaluar al proyecto deportivo de corto y mediano plazo. Se tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que el Club América vuelva al lugar que le pertenece: ser el equipo campeón más ganador de México”, se lee en dicho mensaje emitido por la institución.

El hashtag #SinRefuerzosNoHayAbono cobró fuerza mayormente en Twitter. Allí la hinchada de América expuso que la paciencia se estaba terminando, tomando en cuenta la palabras del club de hace algunas semanas cuando se afirmó que habría una evaluación y cambios para mejorar, mismos que no han llegado y han provocado la protesta de usuarios americanistas.

Así se miraba la publicación del club para la renovación de abonos (Foto: Twitter/@JoshimarMM)

Rápidamente el hashtag utilizado cobró fuerza y se sumó el “ya tradicional” #FueraBaños. Los americanistas aprovecharon este contexto de protesta para volver a pedir la destitución del actual presidente deportivo, aunque fuera ratificado en su cargo hace tan solo unas semanas.

El #FueraBaños revivió esta tarde por el tema de los refuerzos (Foto: Captura Twitter)

Santiago Baños es un común foco de críticas en el contexto americanista (Foto: Captura Twitter)

El movimiento contagió incluso aficionados que mantiene una tradición con el club. Uno de los usuarios que se manifestó en redes sociales expuso que era abonado del equipo desde 2011, es decir, más de una década yendo apoyar al conjunto azulcrema al Coloso de Santa Úrsula. Pero ni siquiera esa larga tradición impidió que se uniera a la tendencia de no comprar el abono del Clausura 2022.

En redes también se pudo apreciar la percepción que los aficionados águilas tienen sobre sí mismos. “No somos focas aplaudidoras. El verdadero americanista es aquel que exige”, se podía leer entre los tuits teñidos del #SinRefuerzosNoHayAbono.

Hay quienes cortaron su tradición de más de 10 años por el movimiento en redes sociales (Foto: Captura Twitter)

Los señalamientos no solo se quedaron en Santiago Baños, también llegaron al dueño del equipo, Emilio Azcárraga. Al empresario de igual forma se le cuestionó el que no haya quitado de su cargo al presidente deportivo y la falta de jugadores “acorde” a la historia del América.

Otros más también “amenazaron” con dejar de ser una fuente de ingresos para el equipo, llegando a mencionar que no se comprarían ni los abonos, ni las nuevas camisetas ni entradas al Estadio Azteca.

Así fue la "amenaza" para Emilio Azcárraga (Foto: Captura Twitter)

Hasta Emilio Azcárraga fue señalado por el tema de los refuerzos y de Santiago Baños (Foto: Captura Twitter)

El tema de los refuerzos ha sido uno de los más controversiales para el Club América. Algunos gustan otros no, algunos funcionan otros no; ahora, con la posible llegada de Diego Valdés, uno de los mediocampistas más destacados de la Liga MX, parecía estar todo en orden; sin embargo, para algunos hinchas la llegada del chileno no es suficiente ya que se necesita un recambio en más líneas del campo.

