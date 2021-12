Kun Agüero puso a la venta en Inglaterra el lujoso auto deportivo que definió como su “compra más inútil”

El Lamborghini Aventador del Kun Agüero alcanza una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora.

Un popular sitio web de venta de automóviles es furor en Inglaterra porque ofrece la posibilidad de adquirir coches deportivos de lujo que alguna vez fueron propiedad de futbolistas famosos y una de las piezas más cotizadas es un Lamborghini Aventador de color negro que era propiedad del argentino Sergio Kun Agüero, quien había lo había adquirido en 2014, un par de años después de su llegada al Manchester City.

El sitio AutoTrader posee algunos automóviles que pertenecieron a jugadores que pasaron por la Premier League y el Aventador del Kun Agüero es una de las grandes gemas, ya que alcanza una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora y pasa de 0 a 100 km/h en solamente 2,9 segundos.

Según informa The Sun, si un coleccionista de automóviles o algún interesado desea comprarlo, tendrá que desembolsar poco más de USD 250.000. Es un precio que está por encima de los coches de ese estilo pero que evidentemente es por el valor agregado de haber sido parte del garaje de una figura de clase mundial.

Kun Agüero compró el Lamborghini Aventador en octubre de 2014.

Agüero confesó alguna vez que compró ese Lamborghini Aventador en octubre de 2014, luego del subcampeonato con la Selección en el Mundial, pero no lo terminó de disfrutar. “Para qué mierda me compré una Lamborghini. Debe tener 1.200 kilómetros en seis años, no la usé nunca. Hace dos años que estoy pensando para qué mierda compré ese coche. Fue muy al pedo. Ahora está ahí, lo único que hace es cagarse de frío con la lluvia. Está afuera, tiene telarañas y todo...”, comentó tiempo atrás el Kun en un programa de TV argentino.

Se trata de un coche muy exclusivo, ya que tiene los interiores de Arancio Dryope y posee todos los accesorios de lujo: sistema de estacionamiento delantero y trasero en las cuatro ruedas, un elegante capó transparente para ver el motor, protección antirrobo y aire acondicionado automático con sensor solar, entre otras comodidades.

Lo llamativo de esta noticia es que durante las últimas horas el propio Agüero fue noticia porque durante sus vacaciones en Dubai se mostró a bordo de una exclusiva Ferrari Monza SP2 y también de un Bugatti Chiron Noire. “Me acuerdo cuando aprendía a manejar con un Duna y ahora un Bugatti. No entiendo nada”, escribió en sus redes al compartir una escena a bordo de ese vehículo, aunque no aclaró si finalmente compró alguno de esos dos autos.

El Lamborghini Aventador del Kun tiene los interiores de Arancio Dryope (Foto: Car Sales Ltd)

No es el único coche de este estilo que se vende en este sitio inglés, ya que también está publicado un Lamborghini Gallardo Spyder 2007 que perteneció a Wayne Rooney. El coche deportivo que era de la leyenda del Manchester United, que tiene un motor V-10 y puede alcanzar una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora, aparece tazado en USD 90.000 en el mencionado sitio web de automóviles.

Agüero a bordo de un Bugatti y una Ferrari durante sus vacaciones en Dubai

