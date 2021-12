El nuevo obstáculo para el intercambio de Córdova y Antuna entre América y Chivas

El intercambio de jugadores entre las Chivas y el América sigue dando de qué hablar. El trueque entre ambas instituciones que involucra a Uriel Antuna y Sebastián Córdova, parece que se ha detenido por molestias de los aficionados. Cuando el arreglo parecía casi un hecho, los seguidores de ambas instituciones se hicieron presentes en redes sociales convirtiéndose en tendencia, motivo por el cual las directivas han detenido la negociación para escucharlos.

De acuerdo con la información del diario Récord, tanto como América y Chivas están pensando en el desarrollo de las negociaciones, luego de que sus aficiones se expresaron al respecto en las redes sociales. Cabe mencionar que convirtieron en tendencia las etiquetas #AntunaFirmaYa y #AntunaNoFirmes el pasado fin de semana.

Por su parte, la afición de los rojiblancos fueron los primeros en posicionar el #AntunaFirmaYa después de que se diera a conocer que el Brujo estaba renuente a ser transferido al América. Mientras que los azulcremas insistían al futbolista azteca que no cediera con el #AntunaNoFirmes. Gracias a esto, las directivas de ambos equipos darían marcha atrás a la negociación en esta ventana de transferencias invernales.

Oswaldo Sánchez, es uno de los pocos jugadores que vistió las playeras de las Chivas y América, por lo que tiene la autoridad para dar su punto de vista sobre el asunto. Durante una entrevista con la fuente antes mencionada, mostró su agrado por el intercambio de jugadores entre ambas instituciones.

“Hoy en día no nos podemos asustar con los intercambios, que sea lo ideal o no, no soy quién para decirlo, pero al final de cuentas vengas de donde vengas y llegues a donde llegues, lo importante es en dónde estás, cómo te identifiques con esa camiseta, como luches por esa camiseta”, dijo el exportero de las Chivas.

Además, habló sobre lo que significó vestir las dos camisetas, Oswaldo señaló que se sintió más identificado portando los colores rojiblancos pues siempre ha sido fanático del Guadalajara por su familia y recordó como lo abucheaban cuando militó en uno y otro equipo.

“Yo me sentí identificado en su momento con los 2 equipos coma no lo voy a negar que soy Chiva de corazón, lo he dicho siempre, es el equipo que mi abuelo y mi padre me inculcaron, que me llevaron cada 15 días con mi tarjeta de aficionado al estadio Jalisco, pero la verdad, cuando estuve en América, me di cuenta de que es un equipo también muy grande, que tiene mucha afición, que la gente te respalda y te exige, lo mismo en Chivas”, finalizó Oswaldo Sánchez.