Dolor y preocupación por la muerte del caballo que dio doping positivo tras ganar el Derby de Kentucky

Medina Spirit, el caballo ganador del Derby de Kentucky, murió en un entrenamiento (Foto: USA TODAY Sports)

A principios de este año, el caballo Medina Spirit alcanzó la fama mundial por dar positivo tras su victoria en el Derby de Kentucky. Y unos meses después, su nombre vuelve a retumbar en la prensa porque el ganador de la primera joya de la Triple Corona del hipismo estadounidense murió repentinamente en un entrenamiento en California, según informaron varios medios locales.

Jeff Blea, director médico de la Junta de Carreras de Caballos de California, fue quien confirmó la triste muerte del ejemplar de tres años, que fue entrenado por el legendario Bob Baffert. “Hablé con el veterinario que lo atendió, y cuando lo encontraron en la pista ya estaba muerto”, dijo Blea al sitio especializado Paulick Report.

Medina Spirit había dado positivo por un esteroide prohibido luego de la victoria en el Derby de Kentucky de este año, y perdió la vida después de forma repentina un entrenamiento matutino en el parque Santa Anita. La sangre, el pelo y la orina del animal se analizarán como parte de una investigación sobre la causa de la muerte.

Bob Baffert, entrenador de Medina Spirit, lamentó su fallecimiento (Foto: REUTERS)

Aquella victoria de Medina Spirit en mayo de 2021 se puso en duda después de que el caballo diera positivo por tener restos de betametasona, un esteroide antiinflamatorio prohibido en el período de competición. La explicación de su entrenador fue de lo más insólita. “Es una injusticia para el caballo. No me siento avergonzado, siento que me robaron”, denunció Baffert

Mientras la Comisión de Carreras de Caballos de Kentucky está investigando el asunto y el hipódromo de Churchill Downs emitió una prohibición de dos años par Bob Baffert, él dijo que había probabilidades que un mozo de cuadras pudo haber tomado un medicamento para la tos y luego orinado en el heno que comió el caballo que era propiedad del empresario saudí Amr Zedan, quien lo adquirió a USD 35.000 cuando el caballo cumplió dos años.

Tras la muerte de su pupilo, se despidió con palabras emotivas. “Medina Spirit fue un gran campeón, un miembro de nuestra familia que fue amado por todos, y lamentamos profundamente su pérdida. Siempre atesoraré los orgullosos y personales recuerdos de Medina Spirit y su tremendo espíritu”, dijo Baffert en un comunicado citado por el Washington Post.

Medina Spirit era propiedad del empresario saudí Amr Zedan, quien lo adquirió por USD 35.000 (Foto: USA TODAY Sports)

Medina Spirit es el finalista del Derby de Kentucky más joven en morir desde 1984, cuando Swale murió repentinamente después de un entrenamiento, ocho días después de ganar el Belmont Stakes. Todavía sobreviven 21 ganadores del Derby, entre ellos el caballo Go for Gin, ganador de la edición de 1994, que cumplió 30 años este año y se encuentra en el Kentucky Horse Park en Lexington.

La Triple Corona pertenece al Grupo I de la hípica estadounidense y se disputa en tres hipódromos diferentes como el Derby de Kentucky, en Louisville; el Preakness Stakes, en Baltimore; y Belmont Stakes, en Nueva York. Desde 1919, solamente 13 ejemplares han ganado la Triple Corona, siendo la última vez en 2018 cuando el jinete estadounidense Mike E. Smith lo hizo sobre Justify. Solo un jinete latinoamericano ha ganado la célebre Triple Corona: el mexicano Víctor Espinoza lo hizo en el 2015 montando a American Pharoah.

SEGUIR LEYENDO: