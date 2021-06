“Otra de mis grandes pasiones”: Canelo Álvarez y el deporte que disfruta además del box

Canelo Álvarez presumió de sus habilidades para montar a caballo (Video: Instagram/@Canelo)

El emblemático boxeador tapatío, Saúl Canelo Álvarez, ha marcado un legado en la historia de los pesos medianos del boxeo mexicano, incluso ha llegado a recibir elogios por parte de grandes figuras del deporte como el propio Julio César Chávez.

Canelo Álvarez actualmente es uno de los mejores peleadores libra por libra debido a sus últimas victorias arriba del ring. Sin embargo, la versatilidad de Saúl no solo se limita al cuadrilátero, ya que también se desempeña en otras disciplinas.

Gracias a su estilo de vida que mantiene y su interés por desempeñarse en distintas disciplinas, lejos del espectáculo de las peleas, ha mostrado su gusto por diferentes deportes que lo llevan a explorar distintas cualidades atléticas. Recientemente, por su cuenta de Instagram compartió un video en donde presumió una de sus “pasiones”.

Álvarez ha presumido sus habilidades fuera del ring (Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports)

En el material audiovisual titulado con el nombre “Otra de mis grandes pasiones”, el púgil mostró sus habilidades para montar a caballo, se observa como el boxeador realiza diferentes saltos, caminatas y danzas con sus caballos.

Mostró su lado tapatío y se identificó como la mayoría de los habitantes de las tierras Jaliscienses que adoran cabalgar; con botas y espuelas charras el Canelo montó grandes caballos de charrería, con cada uno realizó diferentes acrobacias que se practican en la charrería mexicana.

Vistiendo una playera con su marca personal “CA”, Álvarez visitó su rancho donde tiene su espacio para practicar esta disciplina y hacer gala de los caballos que posee. En diferentes ocasiones el peleador a compartido fotografías de las diferentes razas de caballos que alberga en su colección.

A cada uno de los animales para montar, Saúl Álvarez les destina los cuidados necesarios para darles una vida digna y mantenerlos en óptimas condiciones (Foto: Instagram/ @canelo)

Una de las características del boxeador mexicano es que no escatima en gastos, debido a la gran variedad de los corceles pura sangre que cuenta, ha invertido alrededor de 88,000 hasta 254,000 pesos por la adquisición de cada uno de los caballos.

A cada uno de los animales para montar, Saúl Álvarez les destina los cuidados necesarios para darles una vida digna y mantenerlos en óptimas condiciones. Incluso mandó a hacerse una silla especial para cabalgar con la leyenda “Canelo” en la parte trasera.

En el video grabó con al menos tres caballos distintos, cada uno lo mostró con gran respeto y admiración, además no ocultó el amor y aprecio que tiene por sus corceles. Aunque no es novedad que el peleador comparta sus habilidades en otros deportes, no deja de sorprender a sus seguidores y amigos.

Canelo Álvarez ganador de torneo de golf (Instagram)

Saúl Álvarez también ha presumido de sus habilidades en el golf, ya que recientemente participó en un torneo profesional de golf. Nuevamente por sus redes sociales compartió el logro que consiguió y aseguró que seguirá desenvolviéndose en esta disciplina.

Enseñó el campeonato que obtuvo en el BMW Charity Pro-AM, torneo destinado a recaudar fondos para asociaciones de beneficencia, otra característica de Álvarez que siempre busca apoyar a los más necesitados.

En su cuenta de Instagram agradeció el apoyo que recibió: “Quiero agradecer a todos los que me acompañaron en el campo. Ganamos nuestro primer torneo, vamos a trabajar muy fuerte para seguir ganando más torneos”, afirmó.

(Foto: Instagram/ @canelo)

Su participación en aquella competencia causó gran sensación, ya que diferentes fanáticos del boxeador se acercaron a él para pedirle un autógrafo o una fotografía. A lo largo de los hoyos que buscó el mexicano, sus fans aplaudieron, celebraron sus habilidades y elogiaron cada swing.

Incluso, Canelo Álvarez ha celebrado sus victorias en el boxeo con una ronda de golf, así ocurrió cuando derrotó a Billy Joe Saunders en la unificación de los títulos del CMB (Consejo Mundial de Boxeo), AMB (Asociación Mundial de Boxeo) y el de OMB (Organización Mundial de Boxeo).

