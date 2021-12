León vs Tigres: dónde y cuándo ver el partido por el primer boleto a la final en Liga MX

Los Esmeraldas buscarán remontar el marcador de dos goles a uno en su casa (Foto: Twitter/@Rafadato2)

El primer finalista del torneo Grita México Apertura 2021 está a punto de darse a conocer. Esmeraldas de León y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) chocarán en el Estadio León para buscar el boleto al partido más esperado del semestre. Luego de un magnífico despliegue futbolístico comandado por Ariel Holan, los cambios en la estrategia de Miguel Herrera dieron resultado y remontó un resultado adverso en la cancha del Estadio Universitario.

No hay vuelta atrás. El Club León no logró consolidar la ventaja de un gol en calidad de visitante y deberán luchar contracorriente para buscar, por lo menos, el empate que les otorgue la clasificación. En ese sentido, la presencia del público en las gradas del Estadio será un factor de suma relevancia para que los pupilos del Piojo Herrera no manifiesten su poderío ofensivo en plenitud y logren aventajar de nueva cuenta.

Según se actualizó en el más reciente informe del semáforo de riesgo epidemiológico, el estado de Guanajuato se colocará en el color verde. De esa forma, las autoridades locales autorizaron que el recinto deportivo pueda abrir sus puertas y llenar la totalidad de sus gradas para fomentar las muestras de apoyo. El resto de los aficionados al equipo regiomontano o leonés podrán seguir las acciones en vivo y en directo por diversas plataformas.

Los de León llegarán al encuentro con un gol de desventaja (Foto: Miguel Sierra/EFE)

Lugar: Estadio León, León, Guanajuato.

Fecha: sábado 4 de diciembre de 2021.

Hora: 21:00.

Televisión: por este medio, el encuentro será transmitido únicamente en la señal de paga en la crónica de la cadena Fox Sports.

Aplicación e internet: de la misma forma, los usuarios con suscripción a dicho servicio de paga podrán observar las acciones en la aplicación móvil y sitio web oficial. Por otro lado, Marca Claro y Claro Sports habilitarán la señal a través de su canal oficial de YouTube de forma totalmente gratuita.

Radio: los radioescuchas o aquellas personas que no cuenten con un dispositivo audiovisual al alcance, podrán seguir la narración totalmente en vivo a cargo de las voces de W Deportes. El encuentro estará disponible por medio del 730 de amplitud modulada (am), así como en el 96.9 de frecuencia modulada (fm).

Información en desarrollo*