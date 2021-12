William Tesillo respondió al comentario racista de un cronista de TUDN

William Tesillo marcó su primer tanto con León en la temporada 2021 Foto: Twitter @clubleonfc

Durante el partido entre Tigres y León de las semifinales de ida, el comentarista de TUDN, Raúl López, hizo un comentario racista sobre William Tesillo, jugador de león. Después de que el futbolista recibiera un golpe de la pelota, Raúl comentó que “a Tesillo los moretones no se le van a ver”. Inmediatamente, sus palabras causaron controversia en redes sociales. Hoy, el jugador colombiano le contestó al comentarista.

Con una carta que el jugador colocó en sus redes sociales, y con el apoyo del Club León, el sudamericano dejo ver su inconformidad con los comentarios realizados. “Un comentario muy imprudente y sin sentido, hecho por el sr. Raúl López durante la transmisión del partido Tigres vs León, lastimó a mi familia, a todas las personas que me apoyan, me quieren y a muchas personas más”, aseguró.

De igual manera, Tesillo no se guardó nada y mostró su enojo: “Mi obligación es mostrar enfado e inconformidad ante una situación como esta, en donde el tema del racismo y la discriminación no deben ser tomados a la ligera. Este tipo de comentarios siempre serán inaceptables”.

Tigres venció a León 2-1 en el partido de ida de la Semifinal. (Foto: REUTERS/Henry Romero).

Consciente de haber cometido un error en su narración, el mismo Raúl López pidió disculpas después del partido. “A William Tesillo, a su familia, a sus compañeros de equipo y a todas las personas que pude haber ofendido con un comentario durante la transmisión de ayer, les ofrezco una sincera disculpa”, dijo en una pequeña carta que publicó en su cuenta de Twitter.

“A lo largo de mis 31 años de carrera me he comportado con absoluto profesionalismo, entrega y respeto por este deporte que amamos y que debe ser un ejemplo para todos. Lo que expresé no tenía la intención con la que fue interpretado. Reconozco mi descuido y reitero mi más sentida disculpa”, expresó. Por último, el comentarista aseveró respetar profundamente al jugador y su familia.

Tesillo, consciente de la disculpa, las aceptó, pero no dudó en manifestar su sentir a través de la carta. “Siempre he luchado por una sociedad en la que todos debemos de ser ejemplares. Aunque agradezco y acepto las disculpas ofrecidas, no puedo ni debo quedarme callado. Soy un hombre de fe, paz y profundo respeto. Confío en que estos incidentes, no se repitan nunca, con nadie”, dijo en el cierre de su carta.

William Tesillo ha sido jugador de León desde 2018 y fue campeón con el conjunto esmeralda en 2020. (Foto: Gary A. Vasquez/Reuters)

Asimismo, el club León mostró su apoyo al jugador. “En este equipo todos somos igual. En este equipo #TodosSomosTesillo. Respeto, Unión, Garra y Entrega”, un mensaje que fue colocado por el equipo esmeralda en sus redes sociales y que recibió el apoyo de sus seguidores.

Por lo pronto, el partido de ida entre León y Tigres terminó 2-1 en la ida. Esta ventaja parcial para los felinos universitarios puede ser muy importante para el partido de vuelta. En dicho encuentro, Jean Meneses marcó el primer tanto para los panzas verdes, mientras que Florian Thauvin empató el marcador para el equipo de Miguel Herrera, mientras que Carlos González convirtió el tanto de la remontada al minuto 95.

El partido de vuelta tendrá lugar el próximo sábado 4 de diciembre, en el Estadio León. Para este encuentro, los esmeraldas pueden avanzar si convierten un gol y no reciben ninguno. Un empate los calificaría por mejor posición en la tabla. Para Tigres cualquier marcador de victoria le asegura el pase a las semifinales. El ganador del partido esperará rival entre Atlas y Pumas.

