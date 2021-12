Clásico Nacional: qué equipo ha sido más favorecido en los choques de liguilla femenil

El clásico nacional femenil ha tenido dos enfrentamientos en liguilla. (Foto: Francisco Guasco/EFE)

El clásico nacional, posiblemente el partido más importante en cuanto a rivalidad del país, vivirá un nuevo capítulo en la Liguilla Femenil. En los cuartos de final del torneo Grita México A21, América y Chivas se enfrentarán por un boleto para las semifinales del certamen. La Liga MX Femenil se fundó en 2017, es decir, hace cinco años, y las Águilas y el rebaño están por concretar su cuarto careo en liguillas. Parece que el destino junta a ambos equipos para cotejos eliminatorios.

Para está ocasión, el chiverío llega como cuarto lugar general, mientras que las del nido ocuparon el quinto. Las reglas de la Liguilla hacen que se produzca el enfrentamiento directo entre ambas. El primer juego será este viernes 3 de diciembre en el Estadio Azteca, en punto de las 20:00. El segundo tendrá lugar en el Estadio Akron, el lunes 6 de diciembre a las 17:00. Esta será la cuarta ocasión en la que ocurre un Clásico Nacional en la Liguilla.

Curiosamente, la primera vez que se vieron las caras en las instancias finales, fue en la semifinal del 2017, en el torneo inaugural de la Liga MX. Esta fue una de las eliminatorias más frenéticas que se han visto en la rama femenil. En aquel entonces, Chivas se impuso 6-4 en el marcador global. A la postre, las del rebaño se coronaron como las primeras campeonas del fútbol mexicano.

El segundo encuentro en Liguilla ocurrió en el Apertura 2019. Curiosamente, en ese torneo, América y Chivas también terminaron en el cuarto y quinto lugar general. En aquella ocasión, las del nido cobraron su venganza. No concedieron ninguna anotación y se acabaron imponiendo por 3-0 en el marcador global. Desafortunadamente para las Águilas, cayeron eliminadas ante Monterrey en las semifinales.

Un año más tarde, en el apertura 2020, ocurrió el tercer encuentro entre ambas. Esta eliminatoria volvió a ser muy peleada. Las águilas ganaron el primer partido 1-0, pero en la vuelta Chivas estuvo muy cerca de remontar. El segundo marcador fue de 2-2. con lo que avanzó el equipo de Coapa. De esta manera, América inclinó ligeramente la balanza en su favor en cuanto a encuentros en liguilla. Ahora tienen la oportunidad de ampliar su dominio o que las cosas vuelvan a ser iguales.

Para este cuarto enfrentamiento, las del Rebaño tendrán la ventaja de cerrar en casa, así como de tener una mejor posición en la tabla. De igual manera, cuentan con la máxima rompe redes del torneo, Alicia Cervantes, quien viene enrachada tras anotar con la Selección Mexicana. Por estos motivos, podrían considerarse como favoritas para avanzar a semifinales, sin embargo, todo puede pasar.

El antecedente más reciente entre estos equipos es de la jornada 12 del presente torneo. En dicha ocasión, Chivas se impuso 2-1 al América, con un doblete de Alicia Cervantes, por lo que la participación de esta goleadora puede ser determinante en el resultado del partido. Si nos remontamos un partido más atrás, al certamen anterior, también nos encontramos con una victoria del chiverío, en aquella ocasión por 4-2, en calidad de visitantes.

De esta manera, el Clásico Nacional se prepara para una nueva edición que tendrá lugar en unas horas, con dos equipos que buscarán su pase a las semifinales con la intención de levantar su segundo título de Liga.

El resto de los enfrentamientos en cuartos de final son: Cruz Azul vs Tigres, Atlas vs Santos y Tijuana vs Monterrey.

