Grave accidente de un jugador de la Premier League: chocó contra una guardería infantil y destrozó su Lamborghini

Kortney Hause, jugador del Aston Villa, estrelló su coche de lujo contra una guardería infantil (Foto: REUTERS)

Un jugador de la Premier League fue protagonista de un accidente automovilístico que generó terror en una guardería infantil. Kortney Hause, jugador del Aston Villa, estrelló su lujoso Lamborghini Urus V8 valorado en 375.000 dólares cuando iba camino al partido correspondiente a la Fecha 14 de la liga inglesa, donde enfrentaba a su equipo se enfrentó ante el Manchester City en el Villa Park.

Hause, compañero de equipo de los argentinos Dibu Martínez y Emiliano Buendía, provocó el terror de los padres del instituto The Wisdom Academy, una entidad de fe islámica para niños y niñas en Aston, Birmingham. Los testigos dijeron que fue “pura suerte” que no matara a nadie, según informó The Sun.

El defensor de 26 años, que estuvo en el banco de suplentes y no tuvo minutos ante los Citizens, iba camino al estadio para disputar el encuentro que finalmente acabó con derrota del conjunto dirigido por Steven Gerrard por 2-1 cuando estrelló su coche contra una guardería. Las imágenes muestran su Lamborghini completamente destrozado en la parte delantera.

Así quedó el lujoso coche de Kortney Hause, futbolista del Aston Villa, tras chocar contra una guardería infantil.

Al parecer, las malas condiciones meteorológicas le hicieron perder el control y salirse de la carretera. Afortunadamente, no hubo que lamentar graves consecuencias pero el padre de una de las alumnas fue testigo del accidente y reveló su preocupación: “Fue una suerte asombrosa que no mataran a nadie. Todo el mundo está temblando por lo que pudo haber pasado. Cuando vi los restos, pensé que debía haber cadáveres”, aseguró un hombre llamado Sabbir Ahmed a The Sun.

“En otro momento del día, cualquiera podría haber muerto. Mi hija y cientos de niños se paran en la esquina frente a las puertas antes y después de la escuela”, profundizó Ahmed, que llegó a la escena con su hija solamente unos minutos después de lo ocurrido.

Hause estrelló su Lamborghini Urus V8 valorado en 375.000 dólares contra la puerta de una guardería infantil.

Otro de los testigos dijo que Kortney Hause, que no es la primera vez que tiene problemas con su coche, “parecía estar un poco conmocionado”. Hace tan solo unos meses, concretamente en mayo, Hause detenido por exceso de velocidad cuando iba camino a un evento con el príncipe William en el nuevo campo de entrenamiento del Aston Villa. Según informó la prensa británica, en esa ocasión le suplicó a los oficiales que lo dejaran ir para llegar a tiempo al encuentro con el futuro rey de Inglaterra.

