Yon de Luisa negó involucramiento de FIFA para eliminar el gol de visitante en la Liga MX

Yon de Luisa declaró que fue una decisión local y no de la FIFA (Foto: José Méndez/EFE)

El futbol sigue reinventándose conforme avanza el tiempo. Nuevas reglas llegan y algunas otras viejas se van o se modifican. Ahora el gol de visitante ha dejado de importar en las fases de eliminación, ya que no representa una ventaja para ningún equipo. La FIFA en su momento sugirió quitar dicho criterio; sin embargo, la Liga MX no tomó en consideración esto para poder tomar una decisión.

En la liga mexicana de futbol esa nueva dinámica llegó a partir del Grita México 2021. A algunos les resultó benéfica para el espectáculo o para la justicia deportiva, aunque como de costumbre no todos estuvieron de acuerdo. Sin embargo, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), salió a aclarar en conferencia de prensa que quitar el gol de visita como criterio de desempate fue una decisión enteramente local.

“No, la FIFA no mandó ninguna orden o sugerencia de quitar el gol de visitante, son decisiones de la Liga MX para la Liga MX”.

Si el gol de vista hubiera sido valido, Rayados hubiera avanzado a semifinales (Foto: Miguel Sierra/EFE)

Las opiniones no tardaron en llegar, por ejemplo, Santiago Solari declaró hace algunos días que era bueno quitar este criterio ya que favorecía a la justicia deportiva.

“El año pasado la relevancia no se podía medir mucho porque al existir el tema del gol de visitante, a veces no se sabía qué era conveniente, si jugar de local o poder especular, o saber el resultado para planear el partido de vuelta. Me parece que la decisión es correcta porque aplica un criterio de justicia deportiva y le da entidad a la parte larga de la liga, a la regularidad”, afirmó el timonel del América previo a su partido contra Pumas, en donde también salió eliminado.

Por otro lado, Miguel Herrera, técnico de los Tigres confesó que fue buena la decisión: “No pasa por el reglamento, el gol de visitante era una copia de un torneo donde no importaba la posición de la tabla, venías a una eliminación directa y se quiso copiar aquí y menospreciábamos lo que se hacía en la liga, no se le daba cierto valor...Hoy hizo muy bien la Liga, así como me quejo de algunas cosas hoy hicieron bien el regresarle el valor a todo lo que se hace en el torneo, palomita para la FMF”, dijo el Piojo en conferencia de prensa.

Miguel Herrera declaró que fue bueno para los equipos en la cima de la tabla (Foto: Miguel Sierra/EFE)

Rayados de Monterrey es el único equipo que se vio afectado por la eliminación de esta regla. Primero, empataron a cero goles con Atlas en su cancha, después, fueron al Estadio Jalisco y empataron 1 a 1, sin embargo, al no contar ese criterio fueron borrados de la liguilla y con ello las esperanzas de un doblete (ellos ganaron la Liga de Campeones de CONCACAF).

No obstante, algunos sectores también criticaron la nueva forma de desempate por el poco espectáculo que se podría generar. Por ejemplo, el cruce entre Rojinegros y Regios fue uno de los más señalados en la presente liguilla por la falta de emociones.

En los partidos de semifinal, Atlas contra Pumas y León contra Tigres, la posición en la tabla seguirá siendo lo que rompa igualdades, en caso de ser necesario.

En la liguilla se busca mayor espectáculo que en la fase regular, esa fue una de las razones para eliminar esa regla (Foto: Luis Ramírez/EFE)

La tendencia de abolir el gol de visitante como factor de desempate es una corriente que se ha expandido por el mundo. No solo en México es una realidad, la CONMEBOL y la UEFA también tomaron esta medida para sus respectivas competencias. En CONCACAF también se ha pensado suprimirlo, pero no se ha hecho oficial. En la pasada Liga de Campeones de la Concacaf, el gol de visitante siguió vigente.

SEGUIR LEYENDO: