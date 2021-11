El polémico debate de Faitelson por el gesto de Amaury Vergara con Chivas

David Faitelson y Amaury Vergara (Foto: EFE/Instagram@davidfaitelson_espn)

La tarde de este domingo el dueño del club Chivas, Amaury Vergara, habló con los medios en su llegada al Aeropuerto de Guadalajara. Aceptó la culpa del desempeño que mostró el Rebaño a lo largo del Grita México y se disculpó con la afición.

Ante tal gesto, el polémico periodista de ESPN, David Faitelson, reconoció el gesto de Vergara con la afición rojiblanca, pues a lo largo del torneo sus acciones fueron fuertemente cuestionadas. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el comentarista deportivo compartió su opinión del hecho.

De manera breve redactó: “Buen gesto de @Amauryvz. Ofrece disculpas a la afición de Chivas por no haber alcanzado la liguilla…”. Diferentes fanáticos mostraron su molestia porque el conjunto tapatío fue de los más irregulares en la campaña del Grita México.

Pero dicho comentario abrió paso a un polémico debate que exigió la salida de Vergara del equipo. Como respuesta a la publicación de Faitelson, Mauricio Pedroza, comentarista de ESPN, expuso una segunda opinión en contraste a la de David.

Reclamó la falta de proyecto en Chivas y apuntó que Amaury debería de vender el equipo por no haber obtenido resultados:

“Ojalá algún día el tuit sea: Bien gesto de @Amauryvz. Ofrece al equipo de Chivas en venta por no haber alcanzado ningún objetivo y darse cuenta que su grupo no tiene la capacidad para sacarlo adelante. Pero por ahora, a conformarse con las disculpas”, publicó Pedroza.

No satisfecho con el comentario, Faitelson respondió y no negó la idea de que Amaury debería dejar la directiva del equipo, pero expuso las ideas que intentó durante los torneos más recientes -como la contratación de Víctor Manuel Vucetich- pero que no fueron suficientes para llegar a la liguilla.

“Mauricio, sí, puede ser, pero…en defensa de @Amauryvz…¿Qué fue lo que hizo? Trajo al mejor director deportivo posible (Ricardo Peláez), al mejor entrenador posible (Víctor Vucetich) y sacó la chequera para invertir…Y no funcionó…”, argumentó Faitelson.

Sin mayores herramientas, Pedroza cedió a la exposición del analista de ESPN y publicó: “Al mejor director deportivo posible que no quería echar a Vucetich y que por lo tanto, Amaury puso a su gran gran gran amigo MML. Pero tienes razón. Qué es esperar otro torneo más para Chivas a ver si ahora sí ‘le atinan’”.

A lo largo del torneo, Faitelson fue un fiel crítico de Chivas por todos los cambios y bajo rendimiento que mostró en el torneo. En especial contra la administración de Vergara, incluso llegó a decir que “Chivas es el juguete de Amaury”.

Las críticas y exigencias a los directivos del conjunto del rebaño atacaron parejo, desde el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Michel Leaño hasta a los directivos como Ricardo Peláez y el propio dueño Amaury.





*Información en desarrollo





