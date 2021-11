Por qué Orbelín Pineda podría jugar su último partido con Cruz Azul

El mexicano estaría por ir a España (Foto: Carlos Ramírez/ EFE)

El torneo mexicano se mantiene en marcha. Avanzan las horas del domingo y cada vez se mira más cercano el duelo que cierre la ronda de reclasificación del Apertura 2021: Cruz Azul recibirá al Monterrey en el Estadio Azteca.

La fase de reclasificación se convierte en un volado para ambos equipos, pues el que pueda acceder a la Liguilla tendrá la oportunidad de contender al título, mientras que el que pierda el encuentro esta noche, se tendrá que despedir del certamen y tendrá que pensar en el siguiente torneo. Sin embargo, muchas veces no todos los jugadores se mantienen en el equipo para plantearse la siguiente competencia, y ese es el caso de Orbelín Pineda con Cruz Azul.

El futbolista de 25 años podría ver sus últimos minutos vistiendo la casaca del conjunto azulino, pues podría decirse que ya tiene sus maletas listas para poder viajar al viejo continente, en donde estaría a las órdenes del que sería su nuevo equipo: Celta de Vigo.

Pineda finaliza su contrato con Cruz Azul en el mes de diciembre (Foto: Henry Romero/REUTERS)

En caso de que la Máquina cayera a manos de Monterrey en la cancha del Estadio Azteca, Orbelín habría disputado sus últimos minutos con el conjunto de la Noria, pues su contrato se vence en el mes de diciembre y tendría que reportar con el conjunto Español, con el que ya estaría apalabrado.

“No sé si sea este (último juego) o sea, después, no te lo puedo decir, pero yo trataré de dar lo máximo de mí para ayudar a mis compañeros e intentar dejar una buena imagen”, destacó el seleccionado mexicano en una entrevista para TUDN.

<i>“</i>Disfruto cada entrenamiento, cada momento, creo que es lo más importante en esta vida. Todos los días que vengo acá lo disfruto de la mejor manera, disfruto a mis compañeros e intentar dejar una buena imagen”.

Orbelín Pineda también ha retomado un puesto con la Selección Mexicana (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

En España, los medios de prensa comienzan a hablar de la llegada del nacido en México al equipo donde también milita el nacional Néstor Araujo. La prensa europea ha destacado la plurifuncionalidad que mantiene Pineda dentro del rectángulo de juego, debido a que puede jugar por izquierda o derecha, al igual que el centro del medio campo.

Sin embargo, el nacido en Guerrero también señaló que, a pesar de estar a menos de un mes de pegar la partida a España, aún se mantiene concentrado con su actual equipo.

“Siempre pienso positivo, yo creo que esto nos pasó para sacudirnos, sacudirnos bien y saber cuál es el buen camino y el mal camino. Esto nos va a ayudar para saber quién está haciendo cosas bien y quienes no y cada quien haga su autocrítica para poder hacer las cosas bien en la cancha. La calidad está solo en enfocarnos”, mencionó Pineda para TUDN.

Cruz Azul tendrá una difícil tarea al medirse contra Monterrey (Foto: Carlos Ramírez/EFE)

El ex jugador del Guadalajara también declaró en la entrevista que el rival para esta noche no será fácil: “Va a ser un partido interesante y muy agradable, va a estar reñido, no va a ser nada fácil, sabemos que ello tienen muy buenos jugadores de demasiada calidad, pero nosotros también tenemos eso y esperar así como hasta ahora que podemos lograr cosas y hacer nuestro fútbol”.

En caso de que Cruz Azul accede a la Liguilla y Pumas pierde a manos de Toluca, los cementeros tendrán que enfrentarse en los cuartos de final al líder general, América. En caso de ganar y que Toluca sea el eliminado por Pumas, los celestes se verán las caras con el Atlas.

