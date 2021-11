El desafortunado y desconocido paso de Efraín Juárez con el FC Barcelona

Efraín Juárez disputó el Mundial de 2010 con la Selección Mexicana (Foto: Francisco Estrada)

Efraín Juárez tuvo un rápido ascenso hacia los escenarios principales de la liga mexicana desde su debut con los Pumas en el 2008. Tan sólo dos años después logró disputar la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 con la Selección Mexicana y sus grandes actuaciones le valieron para probar suerte en una aventura por el futbol del viejo continente.

Lo que pocos saben es que Juárez fue fichado por el Futbol Club Barcelona en los comienzos de su carrera. Esto sucedió tras su gran participación con el combinado tricolor sub-17 que ganó el Mundial de Perú en el año 2005. Los directivos españoles observaron grandes cualidades en el lateral derecho, por lo que decidieron llevarlo a La Masía, como se le conoce a los equipos inferiores del conjunto catalán.

El juvenil azteca tuvo la oportunidad de probarse en una de las mejores canteras que han existido en la historia del futbol. La Masía ha formado a futbolistas de la talla de Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Gerard Pique y entre muchos otros nombres mundialmente reconocidos.

La Masía se ha caracterizado por formar jugadores de gran nivel para el primer equipo del Barcelona (Foto: Marta Pérez/EFE)

Juárez firmó un contrato por cuatro años para seguir formándose bajo el manto de los blaugranas, sin embargo, su camino por el club no se dio de la forma en que él esperaba. Una confusión en la edad del jugador y el descenso del Barcelona B hacia la tercera división, donde no se permiten extranjeros, terminaron por marginar al mexicano al olvido.

Ante la situación, debió conformarse con únicamente entrenar y aprender lo suficiente compitiendo con sus propios compañeros en un nivel futbolístico mucho mayor. Pero, para desgracia de Efraín, el Mundial Sub-20 se aproximaba y si bien el entrenador Jesús Ramírez había anunciado que convocaría a la misma base campeona del mundo en el 2005, dejó en claro que no tomaría en cuenta a futbolistas que no tuvieran minutos con sus equipos.

Con la ilusión intacta de seguir haciendo historia dentro del combinado tricolor y a sabiendas de que las oportunidades de jugar con el Barcelona eran prácticamente nulas, el jugador solicitó su préstamo hacia el FC Barbate, equipo de las divisiones inferiores en España, con el cual pudo disputar algunos partidos que lo llevarían a ser llamado con el seleccionado Sub-20 para el campeonato del mundo celebrado en Canadá el año 2007.

Después de destacar en el Mundial de la categoría tomó la decisión de desvincularse del club catalán debido a que diversos equipos del futbol mexicano ya habían puesto los ojos en él. Finalmente debutó en el máximo circuito con los Pumas y de inmediato se consolidó como una de las máximas figuras del campeonato nacional y logró salir campeón con los universitarios en el torneo Clausura 2009. Con los Auriazules conformó una de las parejas más recordadas por la afición felina junto con Pablo Barrera, quien jugaba como extremo en la misma banda que Efraín.

Pablo Barrera y Efraín Juárez se entendían de maravilla por la banda derecha de los Pumas (Foto: Twitter@eldesconocido/@OraleQChiquito)

Cuatro años después del intento fallido, tuvo su revancha en el viejo continente, luego de registrar buenas actuaciones en el Mundial del 2010 con México. Aunque su segunda etapa en Europa no tuvo la duración esperada, su desempeño dejó buenas sensaciones en clubes como el Celtic de Escocia y el Real Zaragoza de España.

En el año 2019, Juárez reveló más detalles sobre su paso por el Barca y porqué no pudo triunfar. “Fueron muchas circunstancias. No era un tema futbolístico, llegué y no tenía pasaporte comunitario. El equipo de Segunda B había descendido, en Tercera no se permitían extranjeros. Era un tema de papeleo. Tenía la intención de que el segundo equipo ascendiera a Segunda División y fue todo lo contrario. Descendió, no se podían extranjeros””, declaró para el medio ‘Goal’.

Actualmente el mexicano forma parte del cuerpo técnico del New York City de la MLS, con el objetivo de seguir su formación en los banquillos y muy pronto llegar como estratega a un club de la Liga Mx.





