Cuál es el récord del Chelis con Puebla que superó Nicolás Larcamón

Nicolás Larcamón registró el mejor año en Puebla en suma de puntos con un total de 58, marca que no se obtenía desde 2007. (Foto: Facebook/@Club Puebla)

El entrenador de los Camoteros del Puebla, Nicolás Larcamón, tras conseguir la victoria en su partido más reciente frente a los Diablos Rojos del Toluca, no solamente aseguró un lugar en los puestos de repechaje, si no que también registró el mejor año en la suma de puntos desde que La Franja ascendió en el año 2007 con José Luis Sánchez Solá, mismo que los llevó a jugar semifinales en el Clausura 2009.

Desde su llegada a revolucionado al Club Puebla, los ha vuelto un equipo competitivo a pesar del poco presupuesto del club. Incluso, los hizo volver a jugar una fase de semifinales en el torneo anterior. En el certamen actual ya aseguró su puesto para la reclasificación.

El director técnico argentino ha dirigido en países sudamericanos, como Venezuela y Chile. Nació en Buenos Aires, y a pesar de que no debutó como jugador profesional, su currículum como entrenador ha sido destacado. Ha desempeñado dicha función desde hace 4 años.

Tuvo su primera experiencia en el banquillo con el Deportivo Anzoátegui de la Primera División de Venezuela, posteriormente tuvo una instancia por 3 años en Chile, dirigiendo a equipos como Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido, equipo al que desistió para viajar a México y tener su primera experiencia en Liga MX.

El uruguayo Cristian Tabó le dio el triunfo al Puebla sobre el Toluca en la última jornada de la Liga BBVA MX. (Foto: Hilda Ríos/EFE)

Actualmente, ha disputado un total de 38 partidos como entrenador del Puebla, registrando 15 victorias, 13 empates y 10 derrotas, obteniendo una suma total de 58 puntos entre el Guard1anes 2021 y Grita México A21. Superando los puntos realizados por aquel equipo del Chelis que sorprendió el fútbol mexicano en el 2009, cuando quedó cerca de jugar una final, sin embargo, quedó eliminado ante los Pumas de la UNAM.

En su último partido, aseguró su lugar en la siguiente fase del Grita México A21, derrotando por un marcador de 1 a 0 al Toluca en el Estadio Cuauhtémoc. El anotador del encuentro fue Cristian Tabó desde los once pasos, luego de que el delantero Brian Samudio derribó dentro del área a Guillermo Martínez. De esta manera los poblanos cerraron el torneo con 24 unidades y se ubicaron en el sexto lugar, a falta de los demás partidos por jugarse.

Por su parte, los dirigidos por Hernán Cristante perdieron la posibilidad de calificar de manera directa a los Cuartos de Final, de tal manera que tendrán que jugar la reclasificación a partido único, en caso de perder terminaría su participación en el Grita México A21.

El equipo del Puebla desde la llegada de Larcamón ha participado los dos torneos en la fase final. (Foto: Twitter/@ClubPueblaMX)

Finalmente, este fin de semana se conocerán todos los equipos que calificarán de manera directa y los que participarán en el repechaje. Por el momento, los únicos que tienen asegurado un lugar de manera directa a la liguilla son el América y el Atlas, quedando en el primer y segundo lugar, respectivamente.

En caso de que el torneo terminara el día de hoy los partidos de reclasificación serían Toluca vs Chivas en el Estadio Nemesio Diez, Santos vs Mazatlán en el Estadio TSM, Cruz Azul vs Necaxa en el Estadio Azteca y Monterrey vs Puebla en el Estadio BBVA. Cabe mencionar que los equipos vencedores de estos encuentros completarán a los ocho finalistas que buscarán levantar el título de la Liga BBVA MX.

