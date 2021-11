Quién es José Canales, el preparador físico de Checo Pérez que jugó en el América

Canales ha sido la mano derecha de Pérez los últimos cuatro años. (Foto: Twitter/@History_LigaMx)

Sergio Checo Pérez es el tipo de moda en el deporte mexicano. El furor que ha causado con sus actuaciones en la Fórmula 1 sólo es equiparable al que han generado las más grandes leyendas del país azteca. Esa fiebre tendrá su punto más alto el próximo domingo en el Gran Premio de México en el que Checo tendrá la oportunidad de reafirmar el gran momento que vive en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para lograr sus objetivos, el piloto azteca cuenta con un aliado que prefiere la discreción, pero que ha sido fundamental en la estabilidad competitiva de los últimos años: José Canales, su preparador físico que tuvo un pasado en el fútbol profesional de México. En el deporte de alto rendimiento es raro cambiar de vocación, pero la pasión de Canales lo hizo transitar de las canchas a las pistas con naturalidad. Hoy en día forma parte medular del equipo de Checo.

Lo que parecía una vida destinada al balón dio un giro de 180 grados cuando se dio cuenta de que esa posibilidad era más bien lejana. Pero el intento lo hizo. Canales buscó llegar a Primera División en diferentes equipos: probó suerte en América y en Pumas, rivales capitalinos, y también en Lobos BUAP, cuando el club licántropo militaba en la entonces llamada Liga de Ascenso.

Canales probó suerte en el futbol pero decidió dejarlo para enfocarse en la preparación física. (Foto: Twitter/@History_LigaMX)

Según reveló Canales en entrevista para ESPN, la relación con Pérez se gestó durante el verano de 2017. Jo, como se le conoce, dejó el futbol debido a la falta de oportunidades pero trabajó con diversos jugadores profesionales, entre los que se destacan Diego Reyes y Hugo González (durante la época de ambos en el América). Más tarde comenzó a trabajar con Javier Chicharito Hernández en el gimnasio de Checo. Precisamente ese fue el punto de unión entre los dos. El piloto lo integró a su equipo y desde entonces han conformado una dupla de trabajo dinámica y versátil.

“Fue muy retador y emocionante, porque cuando empecé con él salí de zona de confort y me puso a prueba para demostrar lo que me pedían y me gustan los retos. Esto me vino muy bien y seguimos trabajando en su carrera”, reconoció para ESPN sobre la experiencia que ha tenido en los últimos cuatro años junto al automovilista tapatío.

Canales reconoció además que las exigencias para cada deporte son totalmente diferentes. De acuerdo con lo que contó, él se especializó en Biomecánica en Miami, con la intención de comprender de mejor forma cómo funciona el cuerpo humano en relación con los diferentes deportes que practica.

Checo causó furor con su exhibición en Reforma. (Foto: Claudio Cruz/Claro/AFP)

El entrenamiento debe ser muy especializado para un atleta que se somete a una exigencia física que se caracteriza por ser distinta a la observada en otras disciplinas deportivas. “

Me gustan las demandas físicas que tiene Checo en su deporte, los golfistas con los que trabajo en el suyo, un torero que tengo igual y al igual triatletas”

El próximo domingo, Sergio Pérez tendrá una oportunidad de oro para certificar su condición de héroe nacional. La comunión con el público mexicano puede palparse en cada paso que da en esta, su tierra, en la que buscará no conformarse solamente con alcanzar el podio sino con subir hasta la cima. Contará con el ferviente apoyo de un público que el año pasado tuvo que ver interrumpida la racha que venía gestándose desde 2018. La pandemia arruinó el romance entre Checo y México, pero este 2021 ya no hay pretextos.

