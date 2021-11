Cruz Azul vs América: la polémica falta de Aguilera que causó el penal de la victoria para La Máquina

El chileno sintió una molestia muscular en el calentamiento precompetitivo y no pudo jugar. El paraguayo, autor del gol, fue reemplazado sobre el final del encuentro que finalizó 1-1

Lo que piensa Amaury Vergara sobre el regreso de Chicharito Hernández a Chivas

El dueño del “Rebaño Sagrado” externó su opinión sobre los ex jugadores de Guadalajara que podrían regresar al equipo y compartió el motivo por el cual no es posible su incorporación; principalmente porque no se cumplen las exigencias de los futbolistas