El inesperado pronóstico de José Madero, exvocalista de PXNDX, para la final de Concachampions

El ex vocalista de PXNDX habló en una entrevista con la cadena de TUDN sobre la próxima final entre Monterrey y América. (Foto: Instagram/@jose_madero)

El músico regiomontano José Madero, en sus redes sociales, ha dado a conocer sobre su fanatismo a los Rayados de Monterrey, club del que ha sido aficionado desde los 10 años. A pesar de ello, previo a la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf Scotiabank entre Monterrey y el América, aceptó que las Águilas marchan como favorito para levantar el título.

El exvocalista de la banda PXNDX fue entrevistado por el canal de TUDN, en el que habló sobre el ambiente que se vive en la ciudad de San Pedo Garza, desde donde de hace días, se respira y se siente un ambiente de una final internacional más en la historia de la Pandilla.

El cantante mencionó que la gente en Nuevo León es realista, saben que los regiomontanos no son favoritos, ya que su rival es el actual líder general del torneo de Apertura 2021. Muchos aficionados y gente de los medios creen que el América, es el equipo que mejor está haciendo las cosas. Sin embargo, aunque reconocen que Monterrey no posee mucha colectividad como en las Águilas, existen buenas individualidades, y confían en que los jugadores por lo individual logren sacar el triunfo.

“No hace falta tapar el Sol con un dedo, para qué te digo que mi equipo es mejor que el otro cuando no es cierto. Si la final hubiera sido una semana después de la semifinal vs Cruz Azul, otra situación sería, pero después de esa semifinal y de que se ganó el Clásico Regio todo fue decaída”, sentenció.

La final de la Liga de Campeones de la Concacaf Scotiabank se jugará en punto de las 21:00 horas en el Estadio BBVA. (Foto: Twitter/@TheChampions)

Por otro lado, también criticó el trabajo del director técnico Javier Aguirre, pues los resultados no han sido los esperados por la afición pese a la inversión que han realizado en los refuerzos. En el Guard1anes 2021 el equipo quedó eliminado en Cuartos de Final y en el torneo local se encuentran en la séptima posición con 20 puntos.

“Siento que por ser un DT de alto perfil y por la seriedad de la directiva de Monterrey no sé si lo vayan a despedir si hay una derrota el jueves. No me sorprendería porque gran parte de la afición ya está harta, ves los juegos y dices ‘se perdió jugando a algo’ pero acá se enferman de nada y se mueren de nada. El alto perfil de director técnico lo dejó en Europa o lo dejó en Egipto, no sé dónde estaba trabajando, yo me emocioné cuando anunciaron su contratación, malamente”, apuntó.

Finalmente, la última final que jugaron entre ambos conjuntos fue en el Apertura 2019. Concluyó hasta la instancia de penales, donde La Pandilla logró levantar el título de campeón en la cancha del Estadio Azteca el 29 de diciembre. El argentino, Leonel Vangioni tiraría el último penal para darle el triunfo a los del norte, por lo que será la primera final en un torneo internacional en el que se vean las caras ambos equipos.

Monterrey venció en la final al América en 2019 en la Liga BBVA MX. (Foto: Twitter/@SomosRayados)

El cotejo dará inicio en punto de las 21:00 horas (Hora del Centro) en el Estadio BBVA para conocer al equipo que asistirá al próximo Mundial de Clubes. Cabe señalar que ninguno de los dos equipos ha perdido una final de Liga de Campeones de Concacaf. La última vez que Monterrey fue campeón de dicho torneo fue en 2019, cuando vencieron a su acérrimo rival, los Tigres de la UANL. Por su parte, el América terminó por levantar el campeonato en el 2016, derrotando de igual forma al conjunto felino.

