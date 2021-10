Los argumentos del Vasco Aguirre para ganar la final de la Concachampions

Javier Aguirre buscará su primer título de Concachampions (Foto: Miguel Sierra/EFE/Archivo)

En México no existe otro director técnico que pueda presumir una carrera como la que ha ido forjando Javier Aguirre, pues ha dirigido a equipos de alta envergadura como el Atlético de Madrid, la Selección Mexicana o la Selección de Japón. El estratega nacido en la Ciudad de México cuenta con un vasto recorrido en torneos internacionales y tratará de aprovecharla esta noche cuando enfrente al América por el pase al Mundial de Clubes de la FIFA.

“Cada partido, cada competencia tiene su sabor, me ha tocado ganar Copa Oro, en Copa América me tocó perder la final con Colombia, me tocó Copa Asia, Copa África, me tocó estar en cuatro Mundiales en distintos puestos de trabajo, final de Liga, gané una, perdí otra; Copa del Rey que con Osasuna ganó Betis, entonces cada una tiene su truco, desde luego estar aquí ya es un orgullo, cualquier final de cualquier competencia es un orgullo para la institución, para los jugadores y cuerpo técnico”, expresó el Vasco en conferencia de prensa.

Incluso, Santiago Solari, técnico americanista, en conferencia de prensa mostró respeto por la trayectoria que ha consolidado el estratega mexicano. “Tengo un respeto y admiración por Javier. Conozco su pasado aquí y también en Europa. Por Javier, mi máximo respeto por lo que es como entrenador y toda su trayectoria, que no es fácil estar al máximo nivel tanto tiempo”.

A lo largo de su historia en los banquillos, Javier Aguirre ha tenido que experimentar distintos escenarios internacionales por un título internacional con clubes y selecciones. De acuerdo con información de ESPN, estos son los trofeos que ha disputado el Vasco:

Javier Aguirre dirigió al cuadro nacional en dos ocasiones (Foto: Cuartoscuro)

Torneo local

Atlante y Pachuca fueron los primeros equipos que estuvieron bajo el cargo del técnico de 62 años de edad. En el segundo de ellos consiguió su primer título en su carrera en la temporada 1999.

La historia con Osasuna

El entrenador mexicano tuvo una primera experiencia en el viejo continente con el Osasuna que en el 2005, luego de tres años como el entrenador del equipo, disputó la final de la Copa del Rey frente al Real Betis, en la cuál cayó derrotado 2-1.

Aguirre consiguió una Copa UEFA con el equipo español y en la temporada 2005-2006 finalizaron en la cuarta posición del torneo local, lo cual les permitió hacer una aparición en la Champions League.

Atlético de Madrid, de lo mejor en su trayectoria en el banquillo

Después de su paso por el equipo de Pamplona, Aguirre fichó con el equipo Colchonero y eso le permitió al mexicano disputar la Copa Intertoto y regresó a los madrileños a pelear por la Copa UEFA. Una temporada más tarde de su debut con los capitalinos, ayudó a que el equipo se clasificara a la Champions League después de una década de ausencia en el certamen.

Aguirre es reconocido en España por su amplia trayectoria en dicho país (Foto: Jesús Diges/EFE/Archivo)

Cetros con selecciones

Durante su carrera como entrenador, Javier Aguirre ha dirigido en dos ocasiones a la Selección Mexicana en dos Copas del Mundo distintas: Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. En su primera etapa, llegó a suplir a Enrique Meza y juntó lo necesario para clasificar al equipo nacional a la justa veraniega; no obstante, fue eliminado en octavos de final del torneo del orbe.

Durante su segunda etapa a cargo del timón nacional, volvió a tomar a la escuadra mexicana a mitad de las eliminatorias. A pesar de haber vuelto a conseguir el boleto para la disputa mundial, el Tri cayó de nueva cuenta en los octavos.

Sin embargo, Aguirre pudo disputar la Copa América 2001 dirigiendo al Tricolor y perdió la final de dicho certamen. Más tarde, en 2009, pudo alzar el trofeo de campeón de la Copa Oro al vencer al combinado de Estados Unidos con un marcador final de 5-0.

Javier Aguirre estuvo enrolado con la Selección de Japón (Foto: Reuters)

Travesía asiática

El técnico mexicano se aventuró a dirigir a la selección japonesa entre el 2014 y 2015. Durante este periodo, Aguirre y los orientales consiguieron disputar la Copa Asiática, pero el cuadro japonés fue superado por los Emiratos Árabes en los cuartos de final.

Al Wahda

El Vasco tuvo una efímera incursión en el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos, en donde pudo convertirse en bicampeón de la Copa Presidente en 2016 y 2017. Durante su estadía con el Al Wahda también logró conquistar la Liga de los Emiratos Árabes Unidos.

Egipto

Por último, Javier llegó a dirigir al equipo de Mohamed Salah en la Copa Africana de Naciones durante 2018. Una vez en disputa por el trofeo, el equipo del mexicano fue eliminado en los octavos de final, lo que ocasionó su salida.

