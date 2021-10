El mensaje de Canelo Álvarez a Checo Pérez por competir en el mismo fin de semana

Canelo y Checo Pérez competirán el fin de semana del 5 al 7 de noviembre (Fotos: Instagram @canelo / @schecoperez)

Tanto Saúl Canelo Álvarez como Sergio Checo Pérez competirán el mismo fin de semana. El pugilista verá acción el 6 de noviembre cuando enfrente a Caleb Plant por los distintos cinturones de las 168 libras, mientras que el piloto competirá en el Gran Premio de México el 7 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El Canelo mandó un mensaje de apoyo a su compatriota: “Me encantaría que los dos tuviéramos un triunfo, imagínate lo que sería para México. Me encantaría y ustedes saben que soy fanático de la Fórmula 1 y me encantaría que Checo ganara en nuestro país, sería algo grandísimo”, aseveró el boxeador en entrevista para Récord.

Asimismo, ambos deportistas comparten nacimiento en Guadalajara, Jalisco. De ese modo, el peleador afirmó que el miembro de la escudería de Red Bull se ha mostrado combatiente: “Lo veo muy bien, últimamente ha estado imparable. Me gusta la manera en que lo veo: está más decidido y con más agresividad”.

Canelo Álvarez enfrentará a Caleb Plant el 6 de noviembre de 2021 (Fotos: Instagram @canelo / @calebplant)

Checo recientemente obtuvo el tercer sitio del Gran Premio de los Estados Unidos por detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton. El conductor tuvo que competir gran parte de la carrera sin hidratación, pues el monoplaza tuvo problemas con el sistema que lo abastecía y no pudo surtir de líquido vital a Pérez; situación que marcó el triunfo del lugar tres.

En ese sentido, ambos tapatíos tendrán pelea y carrera en el fin de semana que va del 5 al 7 de noviembre de 2021. Cabe destacar que Sergio comenzará su participación desde el 3 noviembre cuando se realice el, Red Bull Show Run, un evento de exhibición en la Ciudad de México arriba del automóvil de Toro Rosso.

El suceso comenzará a las 9:30 horas en Avenida Paseo de la Reforma. La entrada será gratuita y el público mexicano podrá presenciar un hecho de la talla de la Fórmula 1 en las calles principales de la capital mexicana. Anteriormente en 2015 la misma escudería realizó un suceso parecido, pero esa ocasión en el Zócalo de la Ciudad de México, a lado de Palacio Nacional.

Sergio Pérez ganó el tercer lugar del Gran Premio de Estados Unidos en 2021 (Foto: Jerome Miron/ Reuters)

Mientras que las pruebas libres para reconocer el autódromo ubicado en el Deportivo Magdalena Mixiuhca comenzarán el 5 y 6 de noviembre. Para dar paso a la carrera final y evento estelar el 7 de noviembre.

Por otro lado, Canelo Álvarez peleará ante Plant el día 6 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La pelea concederá los títulos de títulos del AMB, OMB, FIB y CMB de las 168 libras. El boxeador mexicano, según reportes de periodistas especialistas, estaría ganando alrededor de 40 millones de dólares como bolsa asegurada por la pelea.

Si gana, sería uno de los logros más representativos en la carrera del jalisciense: “Sería de los logros más grandes en mi carrera. Nadie lo ha logrado en México ni en Latinoamérica y en el mundo hay pocos. Será grandísima esa pelea porque los primeros rounds serán complicados. La experiencia es lo que tendrá que aparecer”, compartió en la entrevista para el medio.

Mientras que su entrenador, Eddy Reynoso, aclaró que la mayor virtud de Plant es la mano izquierda y tiene un buen manejo de piernas.

Canelo Álvarez peleará por el título de las 168 libras de la FIB (Foto: Twitter @Canelo)

Su rival será el estadounidense de 28 años de edad, Caleb Plant. El competidor del Canelo tiene una marca de 21 peleas invictas en las que 12 de ellas ha triunfado por la vía del nocaut. Es actualmente campeón del peso Supermediano por la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

