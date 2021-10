Cuál es la deuda que los jugadores de Chivas tienen con su afición

Las Chivas se sienten en deuda con sus aficionados (Foto: Twitter/ @Chivas)

No es un secreto que Guadalajara lleva varias temporadas pasándola mal en cuanto a temas deportivos y extra cancha. En el torneo actual, poco han hecho para destacar. El defensor Jesús Sánchez aseguró que buscarán cerrar de la mejor manera el torneo y así poder llegar de la mejor forma a la Fiesta Grande del torneo mexicano, pues para el equipo tapatío solo importa clasificarse a la Liguilla y, una vez instalados en dicha fase, pelear por el título.

“Sabemos que la gente siempre desea que estemos arriba, por muchas circunstancias no hemos podido redituar todo ese apoyo que nos brindan. Lo que sí te puedo decir es que nos preocupamos por lo nuestro, quisiéramos estar en una posición mejor, lastimosamente no es así. Nos debemos enfocar en el presente, trataremos de sacar puntos estas últimas dos jornadas, ponernos en la mejor posición, estar entre los calificados. Ya en Liguilla se igualan las circunstancias, no importa la posición y estaremos a la par para pelear de tú a tú con el que sea”, destacó el defensor rojiblanco.

De acuerdo con la necesidad que mantiene el equipo de ubicarse entre los primeros sitios de la tabla general, el Chapo señaló que no existe tal presión en lo interno del plantel, ya que está en sus manos el poder clasificar a la fase final del campeonato.

“Presión no, estamos conscientes de lo que necesitamos, estamos ocupándonos en tener un mejor desempeño, tratar de ser más contundentes. En eso nos ocupamos. Sabemos que matemáticamente todavía podemos calificar en una posición mucho más arriba, en eso nos enfocamos. No hay que sentir ningún tipo de presión, si está en nuestras manos el poder calificar”, señaló Sánchez.

Chivas poco a poco ha rescatado puntos (Foto: Twitter/@chivas)

Con respecto al encuentro de esta semana que sostendrán en contra de los Tigres, el canterano rojiblanco expuso que desde la final del Torneo Clausura 2017 en la cual se enfrentaron ambos equipos, los duelos entre ellos se han vuelto muy intensos.

“Se han vuelto partidos muy agradables donde los dos intentamos ganar y dar un buen fútbol. Pero sin duda alguna si hay un parteaguas es aquella Final, en ese tipo de partidos donde Tigres y Chivas se miden. Sí ha aumentado un poco la intensidad de los partidos, tanto en el fútbol como en los roces y muchas cosas”, finalizó.

Para dicho encuentro de la Jornada 16 del Apertura 2021, Michel Leaño no descarta volver a utilizar la fórmula que llevó a cabo en su medio campo en último duelo enfrente de Cruz Azul, y así formar a tres elementos en el mediocampo.

En la actualidad, el cuadro rojiblanco se mantiene en la novena posición de la tabla general con 19 puntos que han guardado en su bolsa. En 15 jornadas disputadas, el Rebaño Sagrado ha conseguido ganar en cuatro ocasiones, empató en siete cotejos y ha salido descalabrado en cuatro ocasiones más.

Durante su último duelo empataron a un gol frente a Cruz Azul (Foto: Twitter/@Chivas)

Marcelo Michel Leaño únicamente ha logrado los tres puntos en una ocasión desde que tomó las riendas del equipo tras la salida de Víctor Manuel Vucetich en hace mes y medio. Bajo su mando, el Chiverío ha conseguido tres empates, dos derrotas y una sola victoria frente a los Diablos Rojos de Toluca.

El encuentro de este fin de semana podría representar más que tres puntos, pues Chivas aspiraría a entrar de forma directa a la Liguilla, como uno de los cuatro primeros lugares de la general. Además, podría ser su primera victoria como visitantes desde la Jornada 2 de este mismo torneo.

