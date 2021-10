El día que el Perro Bermúdez estuvo a pocos segundos de firmar con ESPN

Enrique Bermúdez estuvo muy cerca de llegar a ESPN. (Fotos: Instagram @enriquebermudez_/ESPN)

Enrique Bermúdez es dueño de una las voces más conocidas de México. Y no sólo en el ámbito deportivo. Su extensa trayectoria le ha permitido convertirse en una figura de referencia. Aunque su nombre está siempre asociado a Televisa, el medio en el que ha desarrollado casi toda su carrera, no le han hecho falta jugosas ofertas por parte de otras cadenas de televisión.

De acuerdo con lo que contó el propio narrador en entrevista para ESPN para el programa Ahora o nunca fueron solamente unos instantes los que lo separaron de llegar al Líder Mundial. “Tuve una oferta muy importante a nivel económico. A nivel de gente que me trató de forma maravillosa en ESPN”

“Estuve a 20 segundos de irme a esa cadena (ESPN). De ese tamaño fue. Hablé con grandes ejecutivos, a quienes les mando un abrazo. Estábamos a punto”, reveló el cronista

Enrique Bermúdez pudo haber integrado el equipo de ESPN. (Foto: Twitter/@enriquebermudez)

De acuerdo con Bermúdez, Televisa hizo todo por evitar su salida. Le dijeron que no podía irse y pusieron a su alcance una oferta económica que inclino la balanza. “Cuando me voy a Televisa a avisarles que me iba a ir, no quisieron. Me comentaron que me querían mucho”.

“Las personas que me escucharon me dijeron: ‘¿Sabes qué, Enrique? En tu empresa no te quieren dejar ir’. Hubo una negociación con ellos y no me fui”, recordó el narrador

En los últimos años, se ha vuelto recurrente que ESPN ponga en la mira a diversos narradores y analistas que previamente tuvieron historia en Televisa o en TV Azteca. Así, el Líder Mundial cuenta con una potente combinación entre varios elementos que en su momento fueron cartas fuertes de ambas televisoras y forman parte de las filas de ESPN.

Enrique Bermúdez ha ganado mucha popularidad también en redes sociales. (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

Además de gente como José Ramón Fernández, David Faitelson, Roberto Gómez Junco y Heriberto Murrieta, que ya llevan más de una década en la cadena, se han integrado otros comentaristas como Emilio Fernando Alonso (ahora en TUDN), Jorge Pietrasanta y Mauricio Ymay.

Enrique Bermúdez se ha convertido en la voz más reconocible de Televisa. Sus narraciones en Copas del Mundo han pasado a formar parte de la historia debido a la emoción que le ponía a todos los relatos que le asignaban.

Además, su creatividad para ponerle apodos tanto a jugadores mexicanos como a estrellas globales también ha marcado una época. Aunque durante un tiempo estuvo trabajando para Univisión en Estados Unidos, regresó a México para conformar de nueva cuenta el equipo de TUDN.

Enrique Bermúdez, David Faitelson, Raúl Orvañanos y José Ramón Fernández forman parte de una de las generaciones más importantes de comentaristas en México. (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

Aunque ha habido nuevos integrantes en la narración y en el análisis de los partidos, Bermúdez se mantiene vigente. Algunos relatores como Paco Villa y Andrés Vaca han tomado un fuerte impulso y han recibido importantes asignaciones, pero la voz del Perro sigue siendo infaltable en las citas más importantes del cuadro tricolor, al que él bautizó desde hace años como “el equipo de todos”.

La popularidad de la que ha gozado Bermúdez desde hace tres décadas le llevó a ser el narrador oficial del juego de video FIFA durante varias ediciones hasta el año 2011. La partida de Ricardo Peláez (pareja de comentarios de Bermúdez) al América como presidente deportivo puso fin a la dupla de comentaristas que se encargaron de amenizar el popular videojuego para toda América Latina.

También en entrevista con ESPN, Bermúdez de la Serna ha revelado que únicamente tiene pensado cumplir los dos años que le quedan de contrato. Después de ese lapso pensaría en dar un paso al costado y poner fin a su fructífera trayectoria en los medios de comunicación. En caso de retirarse, la Copa del Mundo de Qatar 2022 sería la última que cubriría como narrador.

