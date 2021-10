Cuál sería el cuadro titular con que la Selección Mexicana enfrentará a Ecuador

Gerardo Martino se encuentra listo para enfrentar a Ecuador (Foto: Rodrigo Sura/EFE)

El combinado mexicano tiene un nuevo reto enfrente y ahora tendrán que medirse a la Selección de Ecuador el día de mañana. Para ello, Gerardo Martino comenzó con los preparativos para poder definir la posible alineación que será la encargada de enfrentar a la escuadra sudamericana en Charlotte, Carolina del Norte. Prácticamente quedó definido el 11 que será utilizado este miércoles.

Durante la práctica matutina de este martes en el Sportsplex, un complejo deportivo en Matthews, Carolina del Norte, Gerardo Martino trabajó con el parado que iniciaría el encuentro frente al Ecuador y de ello se pudo deducir que Roberto Alvarado y Santiago Giménez, de Cruz Azul, serían los encargados de encabezar el ataque mexicano. Mientras que en la parte defensiva Rodolfo Cota estaría bajo los tres palos. Además de estar escoltado por José Ramírez y Osvaldo Rodríguez del Club León.

Durante el mismo entrenamiento pudo verse que el técnico de México practicó la formación con tres elementos pertenecientes al cuadro tapatío del Guadalajara: Uriel Antuna como el rayo del costado derecho, Fernando Beltrán en la contención y Ricardo Angulo para completar el mediocampo.

Otro de los seleccionados que destacaron en el trabajo de esta mañana fue el defensor central de Toluca, Haret Ortega, quien está cumpliendo con su primera convocatoria en la selección mayor. Ortega, que es titular indiscutible con el cuadro escarlata, estaría acompañando en la zaga defensiva al medallista olímpico del Atlas, Jesús Angulo.

Eduardo Aguirre, Roberto Alvarado y Ricardo Angulo son tres de los convocados para dicho encuentro (Foto: Henry Romero/Reuters)

Del mismo modo, Erik Lira, medio de los Pumas estaría debutando con el combinado nacional mayor al ser elegido por Martino para saltar al rectángulo verde de inicio y en el sector central del medio campo.

Rodolfo Cota (León); José Ramírez (León), Haret Ortega (Toluca), Jesús Angulo (Atlas), Osvaldo Rodríguez (León), Erik Lira (Pumas), Fernando Beltrán (Guadalajara), Ricardo Angulo (Guadalajara), Uriel Antuna (Guadalajara), Roberto Alvarado (Cruz Azul) y Santiago Giménez (Cruz Azul), es el 11 con el que, aseguró ESPN Digital, México saltará al campo.

Es sabido que la Selección Mexicana tuvo que batallar para poder armar la convocatoria a modo para el complejo que se disputará en el Bank of America Stadium, pues varios equipos se negaron a prestar a sus jugadores. Dicha negativa se derivó luego de que, al no ser un compromiso de fecha FIFA, el Tata Martino tuvo que recurrir a jugadores que militan dentro del balompié nacional. No obstante, muchos de los equipos mexicanos decidieron no prestar a sus jugadores para dicho compromiso nacional. Dos de estos casos fueron los de América y Monterrey, debido a que ambos equipos disputarán la final de la Concacaf Liga de Campeones el próximo jueves 28.

Por ello, el Tata tuvo que armar una selección con una base apoyada en jugadores jóvenes que, en algunos de los casos, vieron acción en los Juegos Panamericanos de 2019 y otros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Santiago Giménez tendría sus primeros minutos con el combinado tricolor (Foto: Twitter @miseleccionmx)

La Federación Mexicana de Fútbol arregló con antelación dicho partido, como parte de las giras en Estados Unidos, sin embargo, el equipo fue afectado debido a que los clubes dieron la negativa al préstamo de sus jugadores, a pesar de que se consideró únicamente llamar a los que militan en la Liga MX y dejar de lado a los mexicanos que trabajan en Europa y en la MLS.

Dicha situación no solo afectó exclusivamente al combinado mexicano, pues el resto de los equipos del balompié nacional se ha negado al préstamo de jugadores para el equipo ecuatoriano que forman parte de la competencia azteca, como es el caso de Ángel Mena y Ayrton Preciado.

