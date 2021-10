Chango0te, ex mascota de Tomateros de Culiacán, presidirá el Instituto del Deporte en Sinaloa

Foto: Instagram/@chango0te

Cuatro meses después de haber ganado las elecciones para el cargo de gobernador en el estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya dio a conocer los nombres de las personas que integrarán su gabinete. Entre las personalidades que figuran, destacó la del próximo encargado del Instituto Sinaloense del Deporte, pues se trata de Julio César Cascajares, el hombre encargado de dar vida al polémico youtuber Chango0te.

Durante la rueda de prensa realizada en el centro de la capital del estado, el gobernador electo sorprendió con la noticia, pues aseguró que el público no se lo esperaba. Aunque fue necesario que le recordaran el nombre de la persona, catalogó al nuevo encargado del organismo deportivo estatal como una persona confiable y “con mucha madera” para desempeñar su cargo como funcionario público.

“Ustedes lo conocen muy bien, es Julio César Cascajares ¿qué les dice esto? Es el Chango. el Chango que está ahí en el estadio. Él va a ser el director del ISDE (...) Él tiene relación con los deportistas y yo les voy a decir que hay muchos que aspiraban a ser directores del ISDE como hay muchos otros talentos para que estuvieran en las secretarías”, confirmó en el acto.

Con el comunicado, Rocha Moya puso fin a los rumores que señalaron a algún deportista de alto rendimiento como la persona que ocuparía el cargo. En tanto, aseguró que las cualidades de Cascajares que llamaron su atención fueron su inteligencia, así como la presencia que ha tenido en el mundo del deporte, pues se ha desempeñado en el fisicoculturismo y la lucha libre.

“Ya le dije que tendrá que enseñar la cara (...) Es un tipo atlético y tiene vocación por el deporte y me interesa eso. No es un ex ligamayorista, pues había muchos. Necesitamos ensayar cosas nuevas y darle oportunidad a otra gente. Este muchacho tiene madera para eso”, concluyó.

