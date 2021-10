Cuando el Perro Bermúdez salvó la narración de Emilio Fernando Alonso para TV Azteca

El Perro Bermúdez ayudó a Emilio Fernando Alonso (Foto: Facebook/Enrique Bermúdez/ Twitter/@AndiCisantos)

La rivalidad entre las televisoras Televisa y TV Azteca data de años atrás, gran parte se debe a la ideología que inculcó José Ramón Fernández en su equipo de trabajo en la década de los ochentas y noventas. Era difícil que los colaboradores de ambas empresas convivieran.

Pero hubo una ocasión en donde Enrique El Perro Bermúdez rescató la transmisión del legendario Emilio Fernando Alonso, quien en aquella época trabajaba para Azteca Deportes. Para la Copa Mundial de Italia 1990, ambas televisoras viajaron a la ciudad de Nápoles para cubrir un duelo de la Selección de Colombia y fue ahí donde ambos cronistas cruzaron camino, según contó Don Emilio para el podcast La Pelota al que sabe de TUDN.

El comentarista deportivo que colaboró con la televisora de Ajusco contó que le tocó cubrir uno de los encuentros del mundial, pero el calor en la ciudad italiana lo orilló a estar tomando bebidas frías para mantenerse hidratado y apaciguar el calón, sin embargo, no pensó en los riesgos que traería esa decisión.

Hubo una ocasión en donde Enrique El Perro Bermúdez rescató la transmisión del legendario Emilio Fernando Alonso (Foto: Twitter/ @emilio_alonso69)

Poco a poco se fue quedando afónico y se preocupó, ya que en unos minutos iniciaría el juego y Emilio Alonso era la voz principal de la transmisión. Fue cuando cruzó camino con El Perro Bermúdez cuando las cosas mejoraron.

“Yo por el calor que hacía en ese mundial de Italia y por andar tomando fría el agua andaba muy mal, andaba un poco afónico”, contó.

Los palcos de transmisiones de ambas televisoras mexicanas quedaron ubicadas a un lado de la otra y cuando el Perro vio a Emilio Fernando Alonso, se acercó a él para saludarlo. Notó el problema de garganta que traía su compañero de profesión, así que dejó de lado la rivalidad entre ambos canales y le ofreció una ayuda como amigo.

La rivalidad entre las televisoras Televisa y TV Azteca data de años atrás, gran parte se debe a la ideología que inculcó José Ramón Fernández (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

Le extendió una pastilla que fue se convirtió en el remedio para la voz afónica de Emilio. Sin ella, Don Emilio no hubiera podido completar su transmisión, así lo detalló para el podcast de TUDN.

“Me dice: ‘¿Cómo andas Emiliano?’, porque siempre me ha dicho así. ‘Es que ando un poco afónico’, ‘espérame’ y sacó de su bolsa del saco unas pastillas. ‘¿Eso qué es?’, pregunté. ‘Tú pruébalas’, eran unas pastillas suecas”.

Le explicó la manera adecuada de tomarse el remedio para que le hiciera efecto y lograra recuperar su voz: “Me dijo ‘chúpalas’ y como por arte de magia me abrió la garganta. Nunca se lo dije pero íbamos a competir, íbamos a narrar el mismo juego”, explicó.

Enrique el "Perro" Bermúdez le dio una pastilla a Emilio Alonso para curar su garganta (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

En el podcast, el Perro Bermúdez también participó como artista invitado y escuchó las palabras de agradecimiento que le ofreció Emilio Fernando Alonso.

“Se me hizo un gran detalle de Enrique, lo cual te habla qué clase de persona es. Igual pudo haberme dicho ‘Lo siento, que te recuperes’ y no me da nada. Hubiera estado muy mal”, añadió el ex cronista de Ajusco.

Ante la rivalidad con la que forjó su carrera Fernando Alonso a lo largo de los años como colaborador de Azteca Deportes, reconoció su admiración y reconocimiento por el Perro Bermúdez, pues a pesar del estilo estricto de José Ramón, en ningún momento se enfrascó en alguna polémica con Enrique Bermúdez.

Emilio Fernando Alonso reconoció su admiración y reconocimiento por el Perro Bermúdez (Foto: Twitter/@victoriososomos)

“Fue un competidor muy leal, narré ese partido muy bien, se me abrió la garganta y salió bien al igual que él (Perro Bermúdez). Fue un gran partido”, y por otra parte habló de la dinámica con la que se manejó la competencia de aquellos años.

“La rivalidad era entendida que lo teníamos que hacer con el micrófono en la mano, nada más”

En el pasado Torneo Guardianes 2021, Emilio Alonso se integró al grupo de cronistas de TUDN después de estar varios años ausente de la televisión. Ahora es compañero de Enrique Bermúdez.

