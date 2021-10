El capitán del PSG relató cómo vivieron el escándalo de Mauro Icardi con Wanda Nara en el vestuario

El capitán Marquinhos habló sobre Mauro Icardi (Foto: Reuters)

En un equipo plagado de estrellas como pocas veces se ha visto en la historia del fútbol, cada paso que da uno de sus integrantes tiene una enorme lupa encima de los fanáticos y de la prensa. El interés está en el campo, pero también fuera de él. El mediático conflicto matrimonial que atravesó Mauro Icardi con Wanda Nara en los últimos días es un claro ejemplo de este suceso. El hecho recorrió el mundo, pero también tuvo su impacto puertas adentro del PSG.

En medio de un silencio casi absoluto sobre el tema que sólo se quebró con las referencias obligadas del entrenador Mauricio Pochettino, fue el capitán Marquinhos el encargado de dar algunas pistas de lo que ocurrió en el vestuario.

“Yo trato de prestar atención a lo que pasa fuera del fútbol, a los entrenamientos. Cuando eres capitán tienes que abrir un poco más tu horizonte y estar atento a los que se retiran, se quedan en su rincón, viven mal el hecho de jugar menos… Incluso en la plantilla, trato de saber cómo es la gente. Después, el caso de Mauro es un poco especial, no me corresponde a mí venir y hablar de él. En el vestuario intentamos mantener un ambiente positivo. Lamentamos que no esté disponible y mentalmente bien para estar con nosotros en el campo. Lo extrañamos”, advirtió en una extensa entrevista con el periódico Le Parisien cuando le preguntaron si su papel de capitán debía circunscribirse al campo de juego o también tener un alcance más grande.

La entrevista se difundió el sábado, pero se llevó a cabo el jueves, el primer día en el que Icardi reapareció por el PSG después de varios días de conflicto. El delantero argentino de 28 años había sido titular en el triunfo 2-1 sobre Angers en la Ligue 1 el pasado viernes, pero luego explotó su problema personal el sábado con el posteo de su esposa. Mauro se ausentó a las prácticas del domingo y del lunes, pero lo más complejo fue su decisión de bajarse de duelo contra Leipzig por Champions League cuando el entrenador no tenía disponibles a otros atacantes de peso como Neymar y Ángel Di María.

Finalmente, el argentino reapareció en las prácticas el jueves y se espera que esté entre los convocados para el clásico de este domingo (15.45) contra el Olympique de Marsella que dirige Jorge Sampaoli. “Mauro es un jugador fuerte psicológicamente. Ha entrenado con nosotros después del partido de Leipzig, que no ha estado. Ha entrenado regularmente hasta hoy y va a estar en el grupo para mañana”, lo apoyó el entrenador Pochettino en las últimas horas. “Está claro que el club, desde el presidente hasta todo el staff que está aquí, se ha puesto a disposición para poder estar en el lugar donde Mauro necesita que estemos, esa es la realidad. Mauro está bien, está disponible para ser parte del grupo, así que contento de que esté integrado otra vez con el equipo”, agregó.





OTRAS FRASES DE MARQUINHOS

"Yo le hablo, él me habla, nos contamos cosas… Messi es un jugador extraordinario y una persona de oro", dijo Marquinhos de Messi (Foto: Reuters)

• La relación con Lionel Messi: “Entiende lo que es importante para el equipo, lo que se necesita para ganar un partido. Yo le hablo, él me habla, nos contamos cosas… Messi es un jugador extraordinario y una persona de oro. No lo conozco desde hace mucho tiempo, pero hablamos algunas veces. Si el partido no nos permite contarnos cosas en el campo, lo hablamos después”.

• Cómo son Messi, Neymar y Mbappé: “Ney es un mago, campeón de la creatividad y la improvisación. Messi es un monstruo, una eficacia extraordinaria, un tipo de otra dimensión. Y Kylian es “Meteorito” como dicen en Brasil, un meteorito, un tipo que se sabe diferente desde pequeño y que sigue demostrando que no es como los demás. ¡Estos chicos son increíbles!”.

• La frase del plantel al ver jugar al tridente: “Cada uno tiene sus propias cualidades, pero los tres son jugadores excepcionales, que tocan lo extraordinario. Estos chicos son genios, punto. Cuando los veo entrenando, me digo a mí mismo que todo va demasiado rápido en su cabeza, no sé cómo les va. Nosotros, a veces miramos y nos decimos: “Vaya, pero ¿cómo hacen eso?” Tienen un nivel extraordinario. Es bueno, lo aprovechamos todos los días”.

• El progreso lento del equipo y las críticas a Pochettino: “A veces jugamos bien y no ganamos. A veces es al revés, jugamos menos bien pero ganamos. Al final, vemos a los equipos ser campeones sin desarrollar el mejor juego del mundo… No existe una fórmula secreta para ganar un campeonato o una Champions League. Hay que ser decisivo en los momentos clave. Ese es el destino del PSG. Cuando eres entrenador del PSG, siempre hay discusiones sobre ti, siempre estás en el centro de los debates, siempre te cuestionan. Tienes que saber cómo hacerlo. Estamos protegidos de eso. Somos un equipo, confiamos los unos en los otros, estamos seguros de nuestra plantilla y del entrenador”.

• Las críticas a Neymar por su vida privada: “Las grietas son siempre más específicas que las demás. Ney, Messi, Ronaldo, Mbappé… La gente quiere saber todo sobre las estrellas, lo que hacen con su vida. Así es, el público está más interesado en la vida cotidiana de Neymar que en la de Marqui. (Sonríe) Él es consciente de eso. No le gusta que la gente se meta con la persona, pero si tienes que hablar de Ney el jugador, sea bueno o no, lo aceptará y siempre lo respetará. Los jugadores sabemos cuándo las cosas se desbordan a nivel personal o no.

SEGUIR LEYENDO: