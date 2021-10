Kenti Robles, estrella del Real Madrid, exige mayor difusión de las mujeres en el deporte

Kenti Robles es la primera futbolista mexicana en jugar para el Real Madrid (Foto: Twitter/@KentiRobles)

Los éxitos la han acompañado toda su carrera. Su talento en la zona defensiva la han llevado a militar en los mejores clubes de España. Pasó por el Barcelona y por el Atlético de Madrid, clubes en donde lo ganó todo. Ahora desarrolla una nueva historia en el Real Madrid, siendo la primera mexicana en jugar para dicho equipo. Se trata de Kenti Robles, un portento del deporte mexicano que no ha tenido la difusión que merece.

A un día del partido amistoso entre la selección femenil de México y la de Argentina, una de las jugadoras más emblemáticas del conjunto Azteca habló sobre la desigualdad que existe en los medios. Fue Kenti Robles, la líder de la defensa mexicana, quien hizo pública su decepción con la difusión que ha habido en México sobre su carrera.

“Hay una diferencia descomunal”, reconoció la zaguera central en entrevista con Récord. Asimismo, dejó claro que esta no es una postura única, sino que la comparte con sus compañeras de vestuario. De hecho, comentó que el problema no es exclusivo de México, sino de otros países en donde tampoco se destacan los logros deportivos de las mujeres.

La Selección Mexicana Femenil se medirá a Argentina en un partido amistoso el próximo sábado 22 de octubre. (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

La futbolista merengue, consciente del palmarés que ostenta y del nivel futbolístico en el que juega, realizó una comparación para dejar claro su punto. Ella dijo que, a pesar de todo lo que ha conseguido, la mayor parte de la población de México no la conoce, mientras que, si un futbolista se hace un corte de pelo distinto, se convierte en tendencia.

Para ponernos en perspectiva, Kenti Robles hizo historia el mes pasado. En dicha ocasión, el Real Madrid Femenil disputaba su primer partido de UEFA Champions League en la historia, en condición de locales en el Alfredo Di Stéfano. El equipo caía por 0-1 ante el Manchester City hasta el minuto 90.

Fue en ese momento cuando hizo valer su experiencia, comenzó la jugada desde el fondo de la cancha, recorrió la banda derecha y marcó el tanto del empate (1-1). Más allá de la igualdad, ella fue la primera futbolista en marcar un gol en Champions para el conjunto merengue.

Paralelamente, Paul Pogba, jugador del Manchester United, posteaba en redes sociales su nuevo corte de cabello previo al partido ante Villarreal. De este manera se le dio más difusión en medios al corte del futbolista francés que al tanto histórico de la mexicana. Y este fue un ejemplo de múltiples situaciones en las que han ocurrido actos similares.

“Los medios de comunicación deben de empezar a dar la importancia que se merece todo lo que conseguimos las mujeres”, aseveró Robles.

El nuevo proyecto de la selección nacional femenina tiene a Kenti Robles como piedra angular en la defensa. (Foto: Twitter/@KentiRobles)

A pesar de todo, la jugadora asegura no estar molesta por que no se hable de ella en redes sociales. Especificó que lo que ha logrado es por ella y por su familia. En alusión a lo que pueda decirse sobre ella, recalcó, lo único que le importa es la opinión de su familia, sus compañeras y sus entrenadores, no las críticas.

Por su parte, ella sigue con grandes actuaciones en Europa. La semana pasada fue fundamental en la victoria del Real Madrid por 5-0 sobre el Breidablik de Islandia. En dicho encuentro, dio cátedra de cómo romper las líneas defensivas con pases largos desde el fondo e igualmente demostró su capacidad para centrar el balón y encontrar a sus compañeras en el área rival.

Dejó claro que la poca difusión sobre los logros de las mujeres en el deporte debe terminar. Por lo pronto, ella se concentra en su futbol, con la mirada puesta en el próximo partido que afrontará con la Selección Nacional de México.

