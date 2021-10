El DT despedido por los nuevos dueños del Newcastle contó su calvario con los hinchas

Steve Bruce fue despedido del Newcastle tras la compra de un grupo inversor saudí (Foto: Reuters)

Desde que se confirmó que el Newcastle United tenía nuevos propietarios, Steve Bruce sabía que su cargo pendía de un hilo y justamente terminó siendo despedido unos días después de que los inversores de Arabia Saudita tomaron posesión de este histórico club de la Premier League. Una vez que se concretó su salida, el entrenador inglés de 60 años rompió el silencio para contar su calvario.

Bruce, quien estuvo a cargo del equipo por última vez el domingo pasado contra el Tottenham y ahora será reemplazado interinamente por Graeme Jones, reveló en una entrevista con The Telegraph que nunca fue querido por los aficionados y ahora no sabe si volverá a tener empleo como DT.

“Cuando llegué a Newcastle pensé que podría manejar todo lo que se me lanzara, pero ha sido muy difícil. Nunca ser realmente querido, sentir que la gente quería que fracasara, leer a la gente diciendo constantemente que fracasaría, que era un inútil, un gordo desperdicio, una cabeza de repollo estúpido, tácticamente inepto o lo que sea. Y fue desde el primer día”, confesó.

Los fanáticos del Newcastle nunca quisieron a Steve Bruce (Foto: Reuters)

En su descargo, Steve Bruce comenzó que no le reconocían sus méritos y eso generó una disputa con los propios fanáticos: “Cuando nos estaba yendo bien en cuanto a resultados, era, ‘Sí, pero el estilo de fútbol es basura’ o simplemente tuve ‘suerte’. Fue ridículo y persistente, incluso cuando los resultados fueron buenos. Traté de disfrutarlo y, ya sabes, lo hice. Siempre disfruté de la pelea, demostrando que la gente estaba equivocada, pero eso es todo lo que parecía ser. Una pelea, una batalla. Tiene su precio porque incluso cuando ganas un partido, no sientes que te estás ganando a los seguidores.”

Y lógicamente que la familia del DT era la que más se preocupaba por esta tóxica relación con su público, sobre todo su esposa. “Se han preocupado por mí, especialmente por mi esposa Jan. Se tuvo que preocupar por mi y por lo que he estado pasando en los últimos años”, comentó Bruce, quien ahora tiene una gran incertidumbre por su futuro.

Después de pasar las últimas dos temporadas y media en Newcastle, el undécimo club de su carrera como DT, no tiene certezas de poder encontrar otro equipo que quiera sus servicios. “No puedo darlo por sentado, ha pasado toda su vida siguiéndome de un club de fútbol a otro y si le dijera mañana que me ofrecieron un trabajo en China, o en cualquier lugar, diría: ‘Steve, ¿es esto adecuado para ti? ¿Quieres hacerlo?’ Ella me respaldaría de nuevo. Tengo 60 años y no sé si quiero hacerla pasar de nuevo por esto”, analizó.

Steve Bruce no sabe si volverá a dirigir algún otro club tras salir del Newcastle (Foto: Reuters)

Más allá de su dura etapa en Las Urracas, Steve Bruce admitió que está entusiasmado con la nueva conducción y le desea lo mejor al club bajo la gestión saudí. Él considera que cumplió con su labor de mantener al equipo en la élite del fútbol inglés, incluso con el impacto económico que tuvo la pandemia del COVID-19.

“Esta adquisición tenía que suceder para que el club mejorara. Tenía que suceder para que Newcastle tuviera la oportunidad de ser el club que todos pensamos que debería ser. Yo hice lo mejor que pude, dejaré que otras personas juzguen si lo hice bien o no. Les deseo lo mejor a los nuevos propietarios, jugadores y aficionados. Estoy emocionado por el futuro del club. Eso es lo más importante”, concluyó.

