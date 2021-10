La razón por la que JJ atacó a Salvador Cabañas en el Bar Bar

La historia del futbol mexicano está escrita por momentos de gloria y hazañas consolidadas en los estadios del territorio nacional. Sin embargo, en ella también existen capítulos oscuros que son irremediablemente recordados como tragedias. El balazo que recibió Salvador Cabañas es uno de esos pasajes y, once años después, el Mariscal habló sobre la discusión que sostuvo con José Jorge Balderas Garza antes de que éste le disparara en la cabeza.

Durante su intervención en la inauguración de un centro de rehabilitación física en el estado de Morelos, el exfutbolista recordó el episodio que aconteció en el baño del Bar Bar. De acuerdo con sus declaraciones, la discusión que originó la tragedia estuvo relacionada con las apuestas que había encaminado el agresor durante ese torneo. Supuestamente, una victoria del América lo perjudicó.

“La realidad es que en ese partido yo había marcado dos o tres goles me parece y ganó el equipo. Supuestamente él apostó en contra de nosotros y por eso sucedió. Yo no recuerdo bien, pero es hasta donde me acuerdo”, declaró.