Álvaro Morales arremetió contra los detractores del América: “Qué andan ladrando”

Álvaro Morales arremetió contra el americanismo luego del triunfo del Club América en la jornada 13 del A2021 (Foto: Instagram/alvaritomorales)

Las Águilas del América consiguieron el triunfo de último minuto ante el Atlético San Luis. El colombiano Roger Martínez realizó una jugada dentro del área donde se quitó cuatro rivales para encarar el portero y perforar las redes en el minuto 96 de compensación. El comentarista deportivo Álvaro Morales arremetió contra los críticos que rechazaron el resultado.

El cotejo estuvo envuelto en polémica tras la decisión en la que al conjunto local no se le marcó un posible penalti por una aparente mano del cuadro americanista en el minuto 95, a falta de 60 segundos del término del partido. El Brujo Morales compartió a través de su cuenta de Twitter una publicación en la que se leyó “¿Qué anda ladrando el antiamericanismo?”.

Morales, en años recientes hizo pública su afición por el América. Anteriormente fue aficionado del Cruz Azul, pero luego de haber caído en finales decisivas por campeonatos, externó su deseo de formar parte de la hinchada crema.

América ganó 1 a 0 al Atlético San Luis en el partido de la jornada 13 de la Liga MX A2021 (Foto: Víctor Cruz/EFE)

El comentario del cronista deportivo exacerbó a los aficionados que no comparten afición por el equipo de Coapa. El Club América ha sido relacionado a lo largo de su historia por ser beneficiado por los cuerpos arbitrales, oficialmente no se han encontrado pruebas de ello.

Quien celebró de manera efusiva el gol de Martínez fue el estratega azulcrema Santiago Solari. El extremo derecho ingresó al terreno de juego en el minuto 66 del partido. Tras media hora en el campo mostró sus capacidades futbolísticas y marcó el único tanto del partido.

El timonel argentino habló al respecto de su celebración en la que se le vio como uno más del cuadro titular, pues Solari corrió al tiro de esquina donde se encontraban sus pupilos y gritó el tanto con ellos. El ex futbolista del Real Madrid comentó la situación al término del partido “Martínez hace 48 horas estaba jugando un partido contra Ecuador. Cuando uno ve goles de esa envergadura claro que uno se emociona. Ha sido un golazo”, comentó el técnico sudamericano.

El conjunto azulcrema llegó a 28 puntos y se colocó en la cima de la tabla general del campeonato de la Liga MX. Hasta el momento le saca seis unidades al segundo lugar, los Zorros del Atlas que perdieron su encuentro ante Mazatlán. De esa manera, luego de 13 choques, el cuadro del Nido lleva ocho partidos ganados, cuatro empatados y uno perdido.

Santiago Solari festejó el gol de Roger Martínez en el partido contra San Luis de la Jornada 13 del A2021 (Foto: Carlos Ramírez/EFE)

Marcelo Méndez, estratega del San Luis, fue claro con su perspectiva del posible penal. Asimismo, dijo sentirse triste pues el desempeño de su equipo fue positivo en el segundo tiempo “Me voy triste, fue una situación amarga. Ustedes vieron la jugada, no hay mucho que agregar. Para ser árbitro hay que tener valor, pero lo llamaron del VAR y no sé qué vio. La mano se ve clara, a veces marcan mano y otras no”, aseveró el técnico uruguayo.

Para la jornada 14, los azulcremas tendrán que recibir a los Guerreros del Santos Laguna. El encuentro será el 19 de octubre a las 19:05 horas en el Estadio Azteca. Las Águilas están cerca de conseguir su pase a la “fiesta grande”, si suman seis puntos en sus últimos cuatro cotejos asegurarían su lugar en la liguilla sin necesitar ayuda del repechaje. Por lo que intentarán entrar embalados para sumar su campeonato numero 14.

