Rubens Sambueza externó su deseo por vestir los colores de la Selección Mexicana

Rubens Sambueza se ha convertido en uno de los futbolistas más reconocidos por su estilo de juego y pareciera que los años no pasan por él. El nacido en Mariano Moreno, Argentina, cuenta con 37 años de edad pero se mantiene como uno de los más destacados del balompié mexicano.

El ex futbolista de las Águilas del América declaró en una entrevista durante el programa de “La Última Palabra” de la cadena Fox Sports, el anhelo de vestir la camiseta de la Selección Mexicana, si Gerardo Tata Martino lo requiere.

Durante la entrevista emitida, el futbolista de los Diablos Rojos hizo un repaso acerca de su veteranía y destacó que no ha sido un impedimento continuar con su carrera y descarta que pueda haber algo ajeno que pudiera ayudarlo.

“No hay misterio, no hay tantas claves. Lo hablaba con los chicos, con los más chicos en el plantel, que el tema es el compromiso, trabajar a conciencia para que las cosas salgan bien. En el día a día me esfuerzo mucho y eso hace que los partidos salgan un poco más fácil”, señaló el jugador sudamericano.

Acerca de vestirse de tricolor, Sambueza mencionó que por cuestiones de reglamento, la FIFA no le permitió ser elegible. Cuando Miguel Herrera tomó el mando de la Selección previo al Repechaje a Brasil 2014, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) inició los trámites ante la FIFA para que el jugador del América en ese entonces pudiera disputar dicho encuentro con el Tricolor.

La FIFA privó la posibilidad al futbolista argentino debido a que había disputado 17 minutos en total de la Copa Mundial Sub-17 del 2001, con la Selección Argentina.

<b>“</b>Lo pensé en el 2014, es más, ya estoy naturalizado mexicano, cuando Miguel Herrera agarró la selección, me tenía muy contemplado para pelear un puesto en las Eliminatorias para Brasil, por diferentes circunstancias en la reglamentación de la FIFA no se pudo. ya había jugado con Argentina en inferiores”, señaló.

“Eso hoy en día ya cambió. No se dio por ese artículo de la FIFA. Lo Hizo (Rogelio) Funes Mori. Uno sabe que por la edad es muy difícil, pero nunca baja los brazos”, añadió.

Posteriormente, el atacante de los Diablos Rojos del Toluca fue cuestionado acerca de su retorno a las Águilas, pues en distintas ocasiones, se habló de que el naturalizado mexicano pudiera volver a Coapa, en donde demostró su mejor nivel futbolístico en México.

“Hace mucho tiempo me buscó (América) para volver, la edad no me dejó”, expuso Sambueza.