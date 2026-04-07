Al menos tres muertos y dos heridos en un incendio en una planta química en China

Pekín, 7 abr (EFE).- Un incendio ocurrido este lunes en las instalaciones de una empresa de productos químicos de la ciudad de Yumen, en la provincia noroccidental china de Gansu, causó al menos tres muertos y dos heridos, informó este martes la cadena estatal CCTV.

Según la televisión oficial, el fuego se declaró en una planta del municipio y las causas del accidente siguen bajo investigación.

Los accidentes industriales en el sector químico continúan registrándose con relativa frecuencia en China.

En marzo del año pasado, una explosión en una planta biotecnológica de la provincia oriental de Jiangsu (este) causó cuatro muertos, mientras que en mayo de 2025 en otro estallido en una planta química de Shandong (este) hubo al menos cinco fallecidos y casi 20 heridos.

En 2019, una explosión en una planta química de Jiangsu dejó 78 muertos y cientos de heridos, uno de los peores siniestros industriales del país en los últimos años. EFE