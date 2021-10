Por qué Cuauhtémoc Blanco consideró que el jugador mexicano es el mejor de Concacaf

Cuauhtémoc se convirtió en ídolo vistiendo la camiseta de México (FOTO: RAMÓN SOTOMAYOR/CUARTOSCURO.COM)

El legendario 10 de la Selección Nacional y de las Águilas del América se mantiene al pendiente de lo que sucede alrededor del futbol mexicano ,y como siempre, demuestra su apoyo a la Selección Mexicana, casaca que vistió por casi 20 años.

Para el gobernador del estado de Morelos, las eliminatorias se han convertido en un trayecto difícil para llegar a la Copa Mundial, pues ya no se clasifica “caminando” como en alguna ocasión Ricardo La Volpe llegó a declarar. Sin embargo, Cuauhtémoc Blanco dejó en claro que el futbolista mexicano es superior al resto de los jugadores pertenecientes a selecciones dentro de la Concacaf y es por ello que debe mostrarse con talento dentro del terreno de juego en lo que respecta a los partidos del Octagonal y eso les permitiría no complicarse en la búsqueda de puntos.

“Con todo respeto, puedes pasar ni caminando porque hay partidos complicados, pero todos los futbolistas de la Selección Mexicana tienen mejores cualidades que los equipos de Concacaf. Han habido situaciones que se han complicado, pero ahí hay que sacar el talento”, destacó el mandatario de Morelos.

El Cuauh se mantiene como el tercer máximo rompe redes de la Selección Mexicana con 38 tantos en su palmarés y mostró el soporte que mantiene hacia los llamados de los futbolistas naturalizados dentro de la plantilla nacional. Por ello piensa que la participación de los naturalizados debe de ser un extra dentro de la plantilla.

Blanco siempre se mantuvo entre los futbolistas estelares de la Selección (Foto: Henry Romero/Reuters)

Ante dicha situación, el Temo se mantiene a favor de la convocatoria de Rogelio Funes Mori con el equipo tricolor.

“Si hay talento con Funes Mori, adelante. Siempre tiene que ser mejor jugador que un mexicano. A mí se me hace un buen delantero, lo ha demostrado con Monterrey”, añadió.

El ex capitán de la Selección Mexicana también destacó que Rogelio Funes Mori debe de ganarse un papel con mayor protagonismo y tiene que aprovechar al máximo las oportunidades que se le han presentado con el equipo dirigido por Gerardo Martino. Además de no meterse en controversias por la no convocatoria de Javier Hernández en el Tri.

<i>“</i>Las críticas siempre van a estar ahí, que por qué Chicharito no y un extranjero sí, yo creo que hay buenos centros delanteros y si le están dando la oportunidad a Funes Mori que la aproveche al máximo. No sé por qué no lo llaman al Chicharito o qué problemas tuvo con el entrenador, él solamente sabe.

Blanco durante su último partido contra la Selección Nacional (Foto: AFP)

Por último, Blanco destacó la importancia que tiene con acabar con el rival cuando se puede dentro del campo, pues recordó la ocasión en la que México pudo haberse ido 2-0 arriba en el marcador frente a Alemania en el Mundial de Francia 1998.

<b>“</b>El consejo que doy que me ha pasado en algunos Mundiales es que hay que acabar con el rival. Contra Alemania, Luis Hernández tuvo el 2-0 y lo perdonamos y nos eliminaron. Hay que estar concentrados los 90 minutos, es fundamental en un Mundial”, expresó.

La Selección Mexicana hoy enfrenta un difícil partido en contra de la Selección de El Salvador. La disputa por los tres puntos se llevará a cabo en el Estadio Cuscatlán, escenario que se le complica al Tricolor desde hace algunos años.

Los últimos ocasión en la que México perdió un encuentro en casa del país centroamericano fue en la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010. El marcador finalizó 2-1 en contra del Tri.

SEGUIR LEYENDO:

Vanessa Huppenkothen narró su encuentro con Joserra en ESPN: “no vas a venir a ponerte un bikini”