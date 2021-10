La inusual reacción de Álvaro Morales con la que defendió el trabajo del Tata Martino con el Tri

Video: Cortesía ESPN

La Selección Mexicana de Futbol triunfó en el quinto partido del Octagonal clasificatorio rumbo a Qatar 2022. El Tricolor se impuso en el partido que mantuvo ante la selección de Honduras. El conjunto dirigido por Gerardo Martino ganó, gustó y goleó. De ese modo, el comentarista deportivo, Álvaro Morales, aprobó la actuación del cuadro mexicano y se mostró optimista con el estratega nacional.

A unas horas de terminado el cotejo, Morales elogió al timonel argentino “Ahora sí hubo director técnico en el partido contra Honduras. Esto es lo que el aficionado mexicano quería ver: un equipo mexicano que llegara, que disparara y que impusiera condiciones”, comentó en el programa dedicado al análisis futbolístico, Futbol Picante.

Asimismo, el comunicador hizo un llamado al estratega sudamericano “Tata, esto es lo que queríamos ver: Que hubiera variantes, que cambiaras, que modificaras. Ahora me pregunto qué pasó con la todopoderosa generación dorada de los Estados Unidos y Canadá. Lo normal, porque les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, en la Concacaf, México es su padre”, sentenció el narrador de ESPN.

Álvaro Morales elogió a Gerardo Martino por la victoria de la Selección Mexicana de 3 a 0 ante Honduras en la clasificación rumbo a Qatar 2022 (Fotos: Twitter @BullyingFutbol// Reuters)

El Tri sumó su primera victoria con una diferencia de dos o más goles desde que inició la clasificación de la Concacaf rumbo a la copa del mundo. En los partidos anteriores arrastraba una racha de dos partidos ganados y otros dos empatados, por lo que los aficionados comenzaron a apretar al combinado azteca ante la falta de un resultado abultado, cosa que llegó este domingo.

Los anotadores fueron Sebastián Córdova, Hirving Chucky Lozano y Rogelio Funes Mori, que al entrar de cambio por Raúl Jiménez fue en un principio abucheado por los asistentes en el Estadio Azteca.

En conferencia de prensa, Gerardo Martino se mostró optimista con su equipo: “Nos ha tocado ganar, nos ha tocado empatar pero nunca fuimos pasivos. Nunca dejamos de pelear el balón, nunca elegimos retroceder y por lo menos pelearle la posesión al rival y que no juegue cómodo”, comentó el técnico encargado.

La selección dirigida por Gerardo Martino ganó gustó y goleó ante Honduras (Foto: REUTERS/Henry Romero)

En el cotejo contra Honduras, el cuadro liderado por el Tata superó en estadísticas a la onceava comandada por Fabián Coito. La posesión del esférico culminó 76% a 24% a favor de los locales. En cuanto a disparos a puerta los mexicanos hicieron 10 contra 1 y un total de 512 pases completados a comparación de los 112 de los visitantes.

De esa manera la selección mexicana llegó a 11 unidades de 15 posibles. Mientras que sus principales perseguidores son los Estados Unidos; que llevan 8 puntos y Panamá con la misma cantidad que el país norteamericano.

El miércoles 13 de octubre visitarán a La Selecta. Los noventa minutos se realizarán en el Estadio Cuscatlán a las 21:05 horas. Para este partido el cuadro nacional recibirá las bajas de César Montes y Jorge Sánchez, por lo que no viajarán con sus compañeros. El Cachorro recibió una sanción por acumulación de tarjetas, mientras que el lateral que milita en el Club América, tiene malestares musculares y recibirá una rehabilitación en Coapa.

México llegó a 11 puntos en el Octagonal de la Concacaf rumbo a Qatar 2022 (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Para cerrar el año, el equipo representativo mexicano visitará al conjunto del país de las barras y las estrellas en el TQL Stadium de Cincinnati. Así como al cuadro de la Hoja de Maple en el Estadio de la Mancomunidad. Estos serán los últimos partidos que México realice en el año 2021. Para el 2022 tendrá que cumplir con otros 6 encuentros y cerrar el Octagonal para buscar uno de los tres boletos y medio que da la zona para la Copa del Mundo de Qatar.

SEGUIR LEYENDO: