Gina Holguín y Andrés Vaca se casaron; cómo comenzó su relación

Andrés Vaca y Gina Holguin se casaron ante las leyes mexicanas (Foto: Twitter/@Andres_Vaca_)

Por medio de sus redes sociales, el reportero, narrador y conductor deportivo de la empresa TUDN, Andrés Vaca, dio a conocer que contrajo matrimonio ante el Estado Mexicano con la también actriz y conductora Georgina Holguin. De igual forma, de acuerdo con declaraciones del propio esposo a diversos medios de comunicación, planean contraer nupcias ante la iglesia el próximo 16 de octubre.

“Es oficial”, fueron las palabras con que Vaca dio a conocer que la primera ceremonia de matrimonio había sido concretada. Por medio de su cuenta verificada de Twitter, difundió una fotografía donde, junto a la actriz originaria de Chihuahua, se muestran sonrientes mientras posan con una copa de vino. En tanto, Holguín replicó la publicación y la acompañó con la frase “¡Muero de felicidad, esposo mío!”.

Si bien el rol que Gina desempeña en la actualidad es el de la conducción, su primera intención al introducirse en los medios de comunicación fue desempeñarse como actriz. Incluso, ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y se negó a asistir a numerosos castings de conducción, según contó al periodista Javier Alarcón. Sin embargo, el destino la llevó a ocupar un lugar en el programa de “Matutino Exprés”, desde donde se abrió camino hasta llegar a TUDN.

El encargado de dar a conocer el compromiso fue Andrés Vaca (Foto: Instagram/@avacav)

Su relación con Andrés Vaca no hubiera sido posible de no haber coincidido en el equipo de cobertura deportiva. A pesar de haberse conocido a lo largo de varios años, no siempre estuvieron dispuestos a comenzar una relación sentimental. Según contó el conductor y reportero en una breve intervención en el canal de YouTube de Alarcón, su atracción por Gina surgió en el año 2016, aunque el momento no fue el idóneo para su relación.

“Yo le he dicho a Gina varias veces que cuando me enamoré de ella, así duro, fue una vez que me tocó ir a Chicago en la Copa América centenario. Ella estaba ahí y la verdad coincidimos en muchas ciudades, en Chicago, en Philadelphia. Más o menos le tiraba la onda pero no me pelaba”, contó en junio de 2020.

No obstante, la atracción comenzó a ser mutua, pues la constante convivencia entre ambos provocó que los lazos afectivos se estrecharan. Incluso, durante su participación en el programa Miembros al Aire, Holguin confesó haber salido con Vaca mientras sostuvo una relación con su exnovio. “De todas las relaciones aprendemos, lo más conveniente es ser sincero, pero creo que nos cuesta”, declaró en el espacio.

Andrés Vaca y Gina Olguín acordaron casarse en noviembre de 2020 (Foto: Instagram/@avacav)

A pesar de ello, decidieron comenzar su relación y en noviembre de 2020, Andrés Vaca fue el encargado de dar a conocer el compromiso por medio de sus redes sociales. “Nunca un ‘sí quiero’ se escuchó tan dulce, sincero, sentimental y profundo como el que salió de tu boca cuando me hinqué a preguntarte si querías casarte conmigo”, fue el mensaje que publicó junto a una foto de Holguin mostrando su sortija.

Fue así que este sábado cumplieron el primer compromiso de los dos planeados, aunque a la fiesta únicamente asistieron familiares y amigos cercanos a la pareja. Entre los personajes que se sumaron a las felicitaciones se encontró León Lecanda, Felix Fernández, Sara Zetune, Pepe del Bosque, Emmanuel “Tito” Villa, Juan Carlos Díaz y Georgina González.

De acuerdo con una entrevista de Vaca con la revista TVyNovelas, la ceremonia religiosa se realizará el próximo 16 de octubre en Cuernavaca, Morelos. Entre los invitados a la ceremonia figurará el elenco de “Matutino Express”, así como del programa “Vecinos”. De igual forma, el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, será uno de los asistentes de lujo, así como Javier Alarcón, Toño de Valdés, Enrique Burak y el “Kikin” Fonseca.

