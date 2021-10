La razón por la que “Nacho” Beristáin ya no ve las peleas del Canelo Álvarez

El próximo sábado 6 de noviembre Saúl Canelo Álvarez se medirá contra Caleb Plant por la supremacía de los pesos supermedianos en donde el mexicano buscará escribir un capítulo más de victoria en su carrera boxística y hacerse de todos los cinturones de las 168 libras. Las expectativas cada vez se alzan más y los aficionados al box esperan con ansias la presentación.

Sin embargo, para Ignacio Beristáin la pelea no le genera ningún interés. Recientemente reveló que los combates de Saúl Álvarez ya no le llaman la atención, por lo que es muy poco probable que vea la pelea por la supremacía de las 168 libras, al menos así lo contó para el Izquierdazo.

En entrevista para ese medio, el entrenador mexicano de boxeo reveló que ya no sigue las peleas del Canelo Álvarez, incluso comentó que es más probable que vea algún partido de fútbol en lugar de las peleas del tapatío.

Reveló que hace tiempo que no ve los combates estelares del campeón jalisciense, en su momento sí lo llegó a ver arriba del ring, pero con el paso de los años perdió interés en él.

“Vi un par de peleas y nada más; luego no quise volver a ver ninguna, y no he visto ninguna”, dijo.