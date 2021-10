La tajante respuesta de Marcelo Salas a quienes critican a Marcelo Bielsa

Bielsa dirigió a Salas cuatro partidos oficiales en la selección de Chile (Prensa Selección chilena)

Marcelo Bielsa es uno de los entrenadores más respetados del mundo. Quienes han sido dirigidos por él suelen tener palabras de respeto y admiración hacia su persona, porque más allá de reírse de sus locuras y de su intensa forma de trabajo, suelen destacar la sabiduría que aplica tanto dentro como fuera de la cancha. Sin embargo, hay quienes lo critican por diversas cuestiones y el que alzó la voz para manifestarse contra ellos fue Marcelo Salas.

El Matador llegó a trabajar bajo las órdenes del Loco en 2007, durante cuatro partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Fueron dos derrotas, un empate y un triunfo los que cosechó en ese momento, cuando el ciclo del técnico recién arrancaba y era muy discutido, pero al parecer ese puñado de encuentros fue suficiente como para que hasta el día de hoy, Salas hable maravillas del entrenador.

“La parte táctica que él dio a esta generación fue fundamental para lograr lo que se logró, porque en el fondo te ordenó. Más allá de cambiar la cabeza, que a todos les gusta hablar de que cambió la mentalidad, lo que hizo Bielsa es que te ordenó en la cancha. Te dio armas, porque a todo lo bueno que somos, le dio la otra parte, lo físico, el meter y atacar sin miedo”, sostuvo el ex goleador en diálogo con la revista Tribuna Andes.

Es que si bien no cosechó títulos, el ciclo de Bielsa fue un éxito porque logró clasificar a La Roja al Mundial de Sudáfrica y logró sentar las bases del equipo que luego sería campeón de América con Jorge Sampaoli y con Juan Antonio Pizzi. En esa selección ya se destacaban Gary Medel, Arturo Vidal, Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Jorge Valdivia y Mauricio Isla, entre otros, quienes luego serían los integrantes de la llamada Generación de Oro de Chile.

Bielsa estuvo al frente de la selección de Chile entre 2007 y 2011 (NA)

“O sea, cuando dicen que Bielsa no dejó nada, es porque no lo tuviste o estás cagado de la cabeza”, disparó con vehemencia Salas contra quienes critican al entrenador argentino. En este sentido, insistió: “Para mí (Bielsa) es uno de los mejores entrenadores que tuve. Yo venía de Europa, de estar con Lippi y una hora táctica, de Ericksson, de otra hora de táctico, con movimiento para acá y para allá. Entonces para mí no era algo nuevo, pero si tienes que evaluar a un entrenador por su trabajo, era uno de los mejores. Me dejó mucho, aprendí mucho”.

Lo curiosos es que Salas fue dirigido por Bielsa casi sobre el final de su carrera y en apenas cuatro partidos oficiales, lo cual enaltece más la figura del Loco, quien luego de su paso por Chile pasó por el Athletic Bilbao, el Olympique de Marsella, el Lille y ahora se ha convertido en un ídolo del Leeds, con el que logró ascender a la Premier League.

